David Lee Roth : Eddie Van Halen est « soit au paradis en train d’élever l’enfer, soit il est en enfer, donc au paradis »

VAN HALEN chanteur David Lee Roth a fait une apparition au MTV Video Music Awards Dimanche soir (12 septembre) au Barclays Center de Brooklyn, New York. Lors d’une entrevue d’avant-spectacle avec Hebdomadaire américain, Roth évoqué le décès de son VAN HALEN compagnon de groupe, guitariste légendaire Eddie Van Halen, en disant : Mon guitariste est décédé, Eddie Van Halen. Il est soit au paradis, en enfer. Ou il est en enfer, donc au paradis. Lisez cela comme vous le souhaitez. Et il voulait que je le dise comme ça. Et je perpétue cet esprit délibérément.”

Il a ajouté plus tard: “Et vous savez quoi? Je viens de parler à Alex Van Halen. Nous sommes sur le point de fêter nos 50 ans ou de nous engueuler. [Laughs]”

Eddie est décédé en octobre dernier à l’âge de 65 ans après une longue bataille contre le cancer. Sa mort a été annoncée par son fils Wolfgang.

Roth, qui a joué avec VAN HALEN pour la dernière fois en 2015, tweeté peu de temps après Eddiela mort de : “Quel long et beau voyage ça a été.”

Trois mois avant Eddiela mort, David a dit qu’il ne savait pas si Van Halen serait jamais en tournée à nouveau. Il a dit Le New York Times: “Je ne veux même pas dire que j’ai attendu – j’ai soutenu pendant cinq ans. Parce que ce que je fais est physique autant que musical et spirituel – vous ne pouvez pas retirer cinq ans du ring. Mais je l’a fait. Et je ne le regrette pas une seconde. C’est un compagnon de groupe. Nous avons eu un collègue en panne. Et il est en panne maintenant depuis suffisamment de temps pour que je ne sache pas qu’il va revenir sur la route. Vous voulez tu entends les classiques ? Tu lui parles.”

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.

En mars 2020, Roth a reporté les six derniers spectacles de sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus.

Roth joué en première partie de la partie nord-américaine de février/mars 2020 de EMBRASSER‘s “Fin de la route” tournée d’adieu.

De retour en septembre 2020, Roth a dit qu’il n’y avait aucun plan pour VAN HALEN faire quoi que ce soit dans un avenir prévisible. “Je pense VAN HALENest terminé et c’est la prochaine phase”, a-t-il déclaré, faisant référence à son projet solo.



