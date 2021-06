David Lee Roth explique pourquoi il n’a pas duré à la place de Howard Stern dans l’émission matinale de Cbs Radio en 2006

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de “L’expérience Joe Rogan” Podcast, David Lee Roth réfléchi à son bref passage en tant qu’animateur d’une émission de radio matinale.

Roth a été embauché en grande pompe en remplacement de Howard Stern, et l’émission a fait ses débuts sur plusieurs stations de radio le 3 janvier 2006. Bien que certaines personnes aient apprécié le programme, il ne semblait pas vraiment qu’il y aurait une augmentation significative des cotes d’écoute, et il a été licencié fin avril de la même année.

Selon Roth, une partie du problème était que Radio CBS, qui avait produit Arrièrel’émission de radio terrestre du matin ultra-réussie de , voulait Davidprogramme de suivre un chemin similaire. “Vous ne pouvez pas gagner s’ils s’attendent à ce que vous soyez la même chose”, David dit à l’hôte Joe Rogan (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Mes notes augmentaient – tout était en train de zoomer, mec. Nous étions en plein essor. Et ce qu’ils voulaient, c’était une répétition de ce que Howard faisait, et j’ai simplement refusé de le faire. J’étais intenable. Je jouais de la musique noire en fond sonore. J’amenais des invités qui n’avaient rien à voir avec le rock and roll.

“Ce qu’ils [initially] mentionné [to me] était ‘soyez vous-même’, mais je pense que ce qu’ils attendaient était une duplication d’un héros”, a-t-il expliqué. “Et je ne suis pas une duplication… être une tradition.

“Quand vous me mettez en charge, c’est beaucoup plus proche de ce que nous faisons ici. Vous connaissez le terme” waba-sabi ” – cela signifie ce qui est un peu rugueux sur les bords.

“Nous étions en train de changer de public”, a-t-il expliqué. “Je jouerais Bob Marley, et ils disaient : ‘Tu ne peux pas jouer à ça. Vous avez un public rock and roll. Et j’allais dire : ‘C’est ce que les rock and rollers écoutent en vacances.’ Et ils diraient – citation sérieuse – ils diraient: ‘Non, non. Nous voulons que vous jouiez NICKELBACK.’ C’était NICKELBACK et [LYNYRD] SKYNYRD. Et j’ai dit : ‘J’ai des nouvelles pour toi : quand LYNYRD SKYNYRD va aux Bahamas en vacances, ils écoutent Bob.’ [Laughs] Bob Marley c’est le son des vacances au rock and rollers.

« Je jouais de la musique de fond tout au long de ma conversation. Comme en ce moment, j’aurais de la musique en harmonie avec ce dont nous discutions… Wilson Pickett mélodie, ou je bouclerais une intro musicale de KOOL & LE GANG, ou je bouclerais l’intro musicale de certains ‘Les nuits arabes’ une chose ou l’autre. Et, ‘Non, non, non, non. C’est du rock classique. Nous voulons rester dans le mode rock classique. Nous voulons rester avec des invités de type rock classique dans votre programme.'”

En fin de compte, David croit qu’il a un goût acquis, et autant qu’ils ont dit le contraire, les cadres de Radio CBS ne voulait pas lui permettre de faire son truc.

« Soit tu aimes Roth ou tu le détestes”, David mentionné. “Je parle à la troisième personne. Soit tu t’amuses, soit tu n’as vraiment aucun goût pour moi.

“Je n’étais pas contrôlable. Mon sujet n’était pas contrôlable. Et je n’avais pas peur de contrarier les gens.”

Dans une interview de 2010, l’ancien SCS exécutif Rob Barnett dit que Roth a été embauché parce qu’il était le seul candidat viable avec un ego assez grand pour penser qu’il pourrait entrer dans Arrièreles chaussures. Roth aurait fait un essai à Boston qui Barnett appelé « incroyable », mais a fini par être un désastre majeur lorsqu’il a pris le relais Arrièresiège de début 2006.

“L’effondrement est survenu le premier ou le deuxième jour”, a déclaré Barnett, “quand il s’est assis sur la chaise… et n’a écouté personne qui était là pour faire une seule chose… l’aider.”

Roth a déclaré plus tard qu’il avait été informé de la disparition de l’émission syndiquée alors qu’il se rendait en voiture au WFNY-FM studios à Manhattan.

“J’ai été botté, jeté, et ça va coûter quelqu’un”, Roth a déclaré lors de sa dernière émission, laissant entendre que ses avocats s’en prendraient à Radio CBS pour la pleine compensation due de son contrat annoncé de 4 millions de dollars.