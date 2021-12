David Lee Roth explique son « rôle » dans la conception du motif emblématique rouge et blanc « Frankenstrat » d’Eddie Van Halen

David Lee Roth a partagé une vidéo de sept minutes dans laquelle il explique comment il a été impliqué dans la création du motif rayé rouge-blanc et noir Eddie Van Halen rendu célèbre sur sa guitare « Frankenstein » — et pour laquelle le légendaire VAN HALEN guitariste détient les droits d’auteur depuis 2001.

Roth a fait la vidéo en réponse apparente aux demandes de renseignements des fans sur la peinture récemment publiée du chanteur intitulée « Grande vague » que beaucoup pensaient avoir plus qu’une ressemblance passagère avec Eddiela guitare emblématique de.

« Nous avons reçu beaucoup de cartes et de lettres – numériquement, pour ainsi dire – en ce qui concerne le fait qu’il y a des similitudes entre mon travail et les rayures sur Eddiec’est de la guitare, et c’est parce que c’est mon travail », Dave dit au début de la vidéo, qui peut être vu ci-dessous.

Le Frankenstrat représenté Van Halententative de combiner le son d’un classique Gibson guitare avec les attributs physiques d’un Aile. Il était à l’origine fabriqué à partir d’un frêne Stratocaster corps, avec un routage de ramassage qui Eddie modifié pour s’adapter à un Gibson Micro chevalet humbucker PAF. Il avait un manche et une touche en érable et une quincaillerie chromée. Il s’est développé à travers plusieurs premiers schémas de peinture pour finalement aboutir à la désormais célèbre combinaison de rouge, avec des rayures noires et blanches. C’est une guitare à six cordes avec un flamand rose trémolo, qui Eddie aidé à se développer.

En 2011, le Musée national d’histoire américaine du Smithsonian a acquis le VAN HALEN « Frank 2 » guitare jouée et rendue célèbre par Eddie Van Halen grâce à un don en partenariat avec Instruments de musique Fender.

La guitare a été fabriquée en 2006 dans le cadre d’une joint-venture entre l’artiste et Aile produire un nombre limité de guitares pour le EVH marque. Connu comme le « Réplique de Frankenstein, » ou « Franck 2« , il fait partie de la Division de la culture et des arts du musée, qui conserve une collection importante et diversifiée d’instruments.



