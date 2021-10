David Lee Roth prendra sa retraite sur les conseils de « médecins »

LAS VEGAS, NV. (LE DÉCOMPTE) – David Lee Roth dit qu’il envisage de prendre sa retraite, citant les conseils de ses «médecins».

Le leader a annoncé sa retraite imminente après une série de spectacles à Las Vegas en décembre et janvier.

«Je jette dans les chaussures. Je prends ma retraite », a déclaré Roth au Las Vegas Review-Journal, offrant peu d’explications sur les raisons, rapporte WKBN.

Au cours d’une conversation avec Review-Journal, Roth a évoqué la mort du guitariste de Van Halen Eddie Van Halen – décédé en octobre 2020 – comme l’une des raisons possibles de sa retraite, mais n’a donné aucun détail spécifique.

“Je suis encouragé et obligé de vraiment comprendre à quel point le temps est court, et mon temps est probablement encore plus court”, a déclaré Roth au point de vente, ajoutant plus tard qu’il imaginait qu’il “aurait pu être le premier” à mourir des membres du groupe. , plutôt qu’Eddie Van Halen.

Il a également déclaré qu’il ne voulait pas “mettre en danger” son propre avenir en continuant à se produire, citant les conseils de ses “médecins” et “gestionnaires”.

Roth a sorti une nouvelle chanson le 1er septembre. La version Youtube de la piste avait depuis reçu environ 25 000 lectures. Bien loin de ses jours de ventes de platine avec Van Halen.

Roth a déclaré qu’il monterait sur scène pour ses derniers concerts à la House of Blues de Mandalay Bay pour cinq concerts entre le 31 décembre et le 8 janvier.

« Je ne vais pas expliquer la déclaration. L’explication est dans un coffre-fort. Ce sont mes cinq derniers spectacles », a-t-il déclaré au Review-Journal.

Les billets pour les représentations seront mis en vente samedi.

Roth, souvent considéré comme l’un des plus grands frontmen du rock, a joué avec Van Halen entre 1974 et 1985, revenant pour des passages en 1996 et à partir de 2006. Il s’est également lancé dans une carrière solo à partir du milieu des années 80.

