David Lee Roth réfléchit au passé raciste de Pasadena dans une nouvelle œuvre d’art

David Lee Roth a partagé quelques nouvelles œuvres d’art originales dans lesquelles il réfléchit au passé raciste de sa ville natale de Pasadena, en Californie. Découvrez les illustrations ci-dessous.

VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen et son frère, VAN HALEN le batteur Alex Van Halen, étaient fils d’immigrants néerlandais et indonésiens et ont passé leur enfance aux Pays-Bas.

Selon NBC News, la mère des frères, Eugenia, a rencontré son futur mari Jan, qui était un musicien itinérant, en Indonésie quand il était encore sous la domination néerlandaise et le couple a ensuite déménagé aux Pays-Bas où Eddie et Alex étaient nés.

Eugenia a été traité comme un «citoyen de seconde zone» aux Pays-Bas et les frères ont été qualifiés de «métis», selon une interview Eddie a donné en 2017 avec un journaliste musical Denise Quan pour SmithsonianMusée national d’histoire américaine. La famille est partie pour les États-Unis en 1962. Une fois installés dans la région de Pasadena, leurs problèmes de discrimination et de racisme ont continué.

“Maintenant, vous êtes dans un tout autre pays où vous ne pouvez pas parler la langue, et vous ne savez absolument rien sur quoi que ce soit et c’était au-delà de l’effrayant,” Eddie mentionné. «Je ne sais même pas comment expliquer mais je pense que ça nous a rendus plus forts parce que tu devais l’être.

“Mes premiers amis en Amérique étaient noirs,” Eddie expliqué. «En fait, c’étaient les Blancs qui étaient les brutes. Ils déchiraient mes devoirs et mes papiers, me faisaient manger du sable de la cour de récréation, toutes ces choses, et les enfants noirs se tenaient pour moi.

Eddie est décédé en octobre à l’âge de 65 ans. Sa mort a été annoncée par son fils Wolfgang.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N ° 8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.



