David Lee Roth revient sur son bref passage en tant qu’animateur d’une émission de radio dans la dernière œuvre d’art

David Lee Roth a partagé quelques nouvelles œuvres d’art originales dans lesquelles il réfléchit à son bref passage en tant qu’animateur d’une émission de radio du matin. Découvrez-les ci-dessous.

Après RothL’émission syndiquée s’est terminée en avril 2006, il était philosophique à propos de tout cela, racontant Lancer c’est un choc des styles qui a conduit à son licenciement. «Ils cherchaient une radio matinale familière, et je leur ai donné un petit magasin de bonbons chaleureux et joyeux dans le coin – mais Tony Soprano vendait des armes dans l’arrière-boutique », dit-il en riant.« Ce qui pour moi est familier et chaleureux. [Laughs] Peut-être vivent-ils dans un autre quartier – qu’est-ce que tu crois? “

Roth a été embauché en grande pompe en remplacement de Howard Stern, et l’émission a fait ses débuts sur plusieurs stations de radio le 3 janvier 2006. Alors que certaines personnes ont apprécié l’émission, il ne semblait pas vraiment qu’il y aurait des augmentations d’audience significatives, et il a été licencié fin avril de la même année. Roth a déclaré plus tard qu’il avait été informé de la disparition de l’émission souscrite alors qu’il se rendait en voiture au WFNY-FM studios à Manhattan.

“J’ai été botté, jeté, et ça va coûter quelqu’un,” Roth a déclaré lors de sa dernière émission, laissant entendre que ses avocats s’en prendraient Radio CBS pour la pleine compensation due au titre de son contrat de 4 millions de dollars.

Dans une interview en 2010, l’ancien CBS exécutif Rob Barnett dit que Roth a été embauché parce qu’il était le seul candidat viable avec un ego assez grand pour penser qu’il pouvait entrer Arrièreles chaussures. Roth aurait fait un essai à Boston qui Barnett appelé «incroyable», mais a fini par être un désastre majeur lorsqu’il a pris la relève Arrièresiège au début de 2006.

“L’effondrement est survenu le premier ou le deuxième jour”, a déclaré Barnett, “quand il a pris place dans le fauteuil … et qu’il n’écouterait personne qui était là pour faire une seule chose … pour l’aider.”

En mars 2020, Roth a reporté les six derniers spectacles de sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus.

Roth a joué en première partie de l’étape nord-américaine de février / mars 2020 EMBRASSERde “Fin de la route” tournée d’adieu.

VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen est décédé d’un cancer en octobre à 65 ans.

Roth, qui a joué avec VAN HALEN pour la dernière fois en 2015, tweeté peu de temps après Eddiela mort: “Quel long voyage formidable cela a été.”



