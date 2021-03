David Lee Roth a partagé une nouvelle œuvre d’art originale qui a apparemment été inspirée par la controverse entourant Cardi B et Megan Thee étalonla performance télévisée nationale de leur chanson populaire de 2020 « WAP » à cette année Grammy Awards. Découvrez-le ci-dessous.

« WAP », dont le titre lui-même est une abréviation de « wet ass pussy », est un morceau rempli de paroles explicites faisant référence à l’autonomisation des femmes et à la fierté sexuelle. Pendant le spectacle, les chanteurs ont changé de nombreuses lignes originales en « WAP », et CBS censuré les autres, tout en se produisant sur une scène qui comportait une perche sur un talon haut massif, et se terminant avec les deux rappeurs se tordant ensemble sur un lit géant.

Pendant la majeure partie de l’année dernière, le VAN HALEN chanteur a posté des peintures sur son Twitter compte qui reflète l’époque et canalisent l’anxiété de masse autour du nouveau coronavirus.

ce n’est pas la première fois Roth a partagé une partie de son art visuel avec le public. De retour en 2009, Roth a publié des dizaines de ses propres dessins et œuvres d’art, qu’il appelait à l’époque «des originaux authentiques et des imitations incompétentes». Il les a proposés comme « une réponse officielle à la question » que faites-vous pendant votre temps libre? « »

Selon le bureau de presse Van Halen, le VAN HALEN le leader a toujours été dans l’art. Tout au long de sa vie, en parcourant le monde, on pouvait le trouver en train de gribouiller sur à peu près n’importe quoi – setlists, tour riders, parties du corps féminin, etc. VAN HALEN, et a toujours essayé de faire en sorte que le spectacle « ressemble aux sons de la musique ». Il a conçu des vêtements de scène, orchestré des séances photo, est venu avec la chorégraphie de la scène, etc. Il a également participé à la conception VAN HALENles premiers guides touristiques et quelques-uns de leurs t-shirts.

En mars dernier, Roth a reporté les six derniers spectacles de sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus.

Roth a joué en première partie de l’étape nord-américaine de février / mars 2020 EMBRASSERde « Fin de la route » tournée d’adieu.

VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen est décédé d’un cancer en octobre à 65 ans.

Roth, qui a joué avec VAN HALEN pour la dernière fois en 2015, tweeté peu de temps après Eddiela mort: « Quel long voyage formidable cela a été. »



#SoggyBottom #DLR #DavidLeeRoth #DiamondDave #Randomnotes #latimes_entertainment # newyorkmusic # cardib # rollingstone # megantheestallion @ latimesent @iamcardib @RSRandomNotes @nytimesmusic @RollingStone @theestdaFYF pic.twritter.com – David Lee Roth (@DavidLeeRoth) 29 mars 2021

Mots clés:

van halen

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).