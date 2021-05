David Lee Roth sort une nouvelle chanson, « Giddy Up ! »

David Lee Roth a sorti une nouvelle chanson intitulée “Étourdissement – Debout !” La piste, qui présente également des illustrations originales du VAN HALEN chanteur, peut être entendu ci-dessous.

“Étourdissement – Debout !” était l’une des cinq chansons incluses dans The Roth Project de l’automne dernier, une bande dessinée en ligne narrée par Roth, avec de la musique de Jean 5 à la guitare et à la basse, Greg Bissonette à la batterie, Brett Tuggle sur les claviers, et Luis Conté aux percussions. La bande dessinée de 17 chapitres comprenait également quatre autres chansons Roth co-écrit avec Jean 5 et enregistré il y a plusieurs années à Studios d’enregistrement Henson à Hollywood, Californie : “Somewhere Over The Rainbow Bar And Grill”, “Pantalon Alligator”, “Lo-Rez Sunset” et “Manda Bala”.

Jean 5 a eu sa première grande pause en jouant sur Rothl’album solo de, “Bande DLR”, avant d’atterrir avec Marilyn Manson et maintenant Rob Zombie. Ses dernières sessions avec l’iconique VAN HALEN le chanteur a apparemment eu lieu il y a au moins sept ans, avec Jean 5 dévoilant un extrait de l’album lors d’une interview avec Maîtres du déchiquetage de retour en mai 2019.

Il y a deux ans, Roth a été demandé par Fusion de la radio de Détroit WRIF si son LP avec Jean 5 sera disponible à un moment donné. Il a répondu: “C’est le cas. Il y a eu une révision des choses, et je peux commencer à faire de vrais plans et commencer à marcher vers l’avenir. Et, bien sûr, vous commencerez à entendre ce matériel. C’est du matériel que nous avons écrit de diverses manières pour moi en solo et pour VAN HALEN, et c’est une sacrée banque de trucs.”

Roth, qui faisait la promotion de sa résidence à Las Vegas à l’époque, n’a pas proposé de délai possible pour la sortie du disque, expliquant que sa priorité était de “prendre la route en premier. Voyons le groupe, montrons-nous, voyageons partout dans le monde.”

De retour en 2015, Jean 5 Raconté Guitariste magazine que les séances de son dernier Roth album étaient remarquablement détendus. «J’allais simplement chez lui et j’écrivais ces chansons avec lui, et il disait:« Allons en studio »». Jean 5 expliqué. “Alors il irait à Henson studio et enregistrer ces chansons. Ils sont sortis… Ils sont si bons. Ils sont si bons. Et nous avons Gregg Bissonette jouer de la batterie dessus, et je jouais de la basse, et ce sont vraiment de très bonnes chansons.”

Le guitariste a dit que Rothles voix de sur l’album sonnent “comme vous n’en avez jamais entendu. C’est vieux VAN HALEN – on dirait « Est-ce que cela pourrait être magique ? » ou quelque chose comme ça. C’est juste ce son, ce ton.”

Dans une interview de 2014, Jean 5 décrit le LP comme “11 des meilleures chansons que vous n’entendrez jamais, et c’est juste moi et Dave, et nous avions Gregg Bissonette jouer de la batterie dessus. Et c’est incroyable”, a-t-il dit. “Il y a une chanson qui s’appelle « Somewhere Over The Rainbow Bar And Grill ». Et vous savez, juste de très bonnes chansons.”

En mars 2020, Roth a reporté les six derniers spectacles de sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus.

Roth joué en première partie de la partie nord-américaine de février/mars 2020 de EMBRASSER‘s “Fin de la route” tournée d’adieu.



https://t.co/n1GgXrCWLe pic.twitter.com/ImgvfQvAvk – David Lee Roth (@DavidLeeRoth) 31 mai 2021

Mots clés:

van halen

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).