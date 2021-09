David Letterman écrase la journée des médias de Nets et lance à Kevin Durant des questions idiotes

Le comédien David Letterman s’est réveillé lundi matin et a décidé que la meilleure façon de commencer sa semaine était d’assister à la journée des médias des Brooklyn Nets. Une vidéo de Letterman parsemant le joueur Kevin Durant de questions idiotes est rapidement devenue virale, d’autant plus que Durant a répondu sérieusement aux questions jusqu’à ce qu’une question sur le fait de jouer pour les Knicks de New York soit posée. On ne sait pas pourquoi Letterman était là.

Au début de la session médiatique avec Durant, Letterman s’est présenté comme “Dave with Basketball Digest”. Il a réchauffé Durant avec une question facile, se demandant simplement pourquoi les gens l’appelaient KD. “Mon prénom est Kevin avec un ‘K’ et mon nom de famille est Durant avec un ‘D'”, a répondu Durant. Durant a également déclaré à Letterman qu’il donnerait “110” pour cent d’efforts sur le terrain cette saison.

On demande à Kevin Durant pourquoi les gens l’appellent KD : “Mon prénom est Kevin avec un K, et mon nom de famille est Durant avec un D” pic.twitter.com/fnwIPhIFtM – Vidéos Nets (@SNYNets) 27 septembre 2021

Ensuite, Letterman a posé une question bizarre sur le propriétaire des Knicks essayant de faire en sorte que le commissaire de la NBA, Adam Silver, laisse Durant jouer pour leur équipe lorsque les Nets ont un jour de congé. “Je viens de raccrocher avec la famille Dolan, et ils ont dit qu’ils parlaient au [NBA] commissaire maintenant. Ils cherchent à conclure un accord contractuel qui vous permettra, lorsque vous ne jouez pas pour les Nets, des jours de congé, vous pourrez jouer pour les Knicks », a expliqué Letterman. Il a demandé à Durant s’il avait des commentaires sur cette.

Durant semblait un peu frustré par celui-ci, disant à Letterman que c’était sa dernière question. « Je suis désolé, était-ce un commentaire ? » a demandé Letterman. “C’était ça”, a rétorqué Durant. Letterman a dit qu’on lui avait dit que son temps était écoulé, mais il avait encore une question. « Quand vous jouez aux Pélicans, est-ce que ça vous fait rire ? » Letterman a demandé, se référant à l’équipe de la Nouvelle-Orléans. “Ouais,” dit Durant en riant enfin.

David Letterman au Nets Media Day 😂😂 pic.twitter.com/LhvYvsp7im – Vidéos Nets (@SNYNets) 27 septembre 2021

La raison de l’apparition de Letterman à la journée des médias des Nets est un mystère, mais il aurait peut-être été là pour filmer un nouvel épisode de sa série Netflix, Mon prochain invité n’a pas besoin d’introduction. La troisième saison de l’émission est sortie en octobre 2020 et comprenait des interviews de Kim Kardashian West, Robert Downey Jr., Dave Chappelle et Lizzo. Durant, qui a rejoint les Nets en 2019, pourrait faire l’objet d’un épisode de la saison 4. Durant a remporté deux finales consécutives de la NBA en 2017 et 2018 pendant son séjour avec les Golden State Warriors. La saison NBA 2021-2022 commence le 19 octobre, les Nets affrontant le champion en titre Milwaukee Bucks sur TNT.