David López estime que pour s’améliorer à l’extérieur « nous regarderions l’Europe »

20/12/2021 à 21:54 CET

David Lopez Il le voit clairement comme tout le monde : l’Espanyol doit s’améliorer à l’extérieur. Le capitaine bleu et blanc a reconnu dans une interview sur « Tot Gira » de Catalunya Ràdio que « si nous avions obtenu un résultat positif plus loin de chez nous, nous regarderions principalement vers l’Europe.

« Nous en faisons le tour et essayons de le corriger. Les sorties sont le sujet en suspens, parce qu’à domicile, nous faisons de très bons matchs », a déclaré le footballeur Kakhol lavan, qui était toujours blessé et a regardé de loin le dernier match à Balaídos. « C’était un match difficile. Pour être honnête, c’était le pire match de la saison ».

Concernant sa blessure, David López a expliqué que « je me sens mieux. Je suis encore dans la première phase de récupération. J’essaye de reprendre des forces et d’assainir cette fin d’année qui n’est pas du tout bonne pour moi. « Février 2022 est son objectif. » Les modalités sont compliquées. Elles dépendent de mes sensations, mais ces opérations impliquent généralement environ six ou huit semaines de convalescence ».

Interrogé par Raúl de Tomás, le milieu de terrain a indiqué que « pour nous c’est un joueur très important, pour le club il a beaucoup parié, et donne une très haute performance. Nous sommes très heureux de l’avoir. »

Le footballeur polyvalent a également fait le bilan de 2021 avec « beaucoup de hauts et de bas ». à Miranda, tout semblait noir mais nous avons pu gagner la compétition. Et en Primera le départ a été meilleur mais positif & rdquor ;.

Concernant le match controversé contre Valence à Mestalla le soir du Nouvel An, le capitaine a assuré que « On a préféré jouer le 31 que le 2. Si vous jouez un match le jour 2, le jour 1, vous devez vous entraîner. Au lieu de cela, en jouant le 31, vous pouvez dîner et passer la nuit en famille ».

Ensuite, il sera temps de visiter El Toralín, un domaine que vous connaissez déjà. « L’année dernière, nous avons gagné à domicile et à l’extérieur contre ce rival, mais ils se sont beaucoup améliorés et ils vont nous rendre les choses très difficiles. Cependant, nous sommes une équipe First et nous devons y aller pour gagner. »