David López : « On méritait au moins de tirer »

21/11/2021 à 00:39 CET

.

défenseur de l’Espanyol David López Il a affirmé ce samedi, après avoir perdu 1-0 au Camp Nou, que les Bleus et Blancs méritaient « au moins de faire match nul & rdquor;

« On méritait au moins de dessiner. Le jeu a été assez contrôlé en première mi-temps et en seconde ils se sont retrouvés avec un penalty douteux. À partir de là, le jeu change et nous avons quand même eu des chances de faire match nul. Aujourd’hui, la chance n’a pas été de notre côté & rdquor;, a-t-il résumé.

David López Il a estimé qu’en termes généraux, l’Espanyol a joué «un grand jeu & rdquor; et dit « sois fier & rdquor; de la réaction de son équipe après le but de Barcelone, alors qu’en première mi-temps il a été compliqué avec le plan de défendre sans concéder d’occasions claires en attendant une contre-attaque.

Concernant les possibilités de l’Espanyol pour la fin de saison, le défenseur a assuré que l’équipe aspire à « tout & rdquor ; : » Je ne me mettrais aucun plafond. Nous avons une grande équipe et nous devons y aller match par match. Peut-être que nous devons nous améliorer loin de chez nous et faire un pas en avant & rdquor ;.