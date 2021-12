David López, opéré avec succès du genou droit

01/12/2021 à 20:23 CET

Le capitaine du RCD Espanyol, David Lopez, clé et partant dans les derniers matchs des perroquets, a été opéré avec succès ce mercredi à Barcelone depuis le genou droit pour régler l’inconfort qui s’éternise ces dernières semaines, comme le rapporte le club.

L’entité catalane, dans sa déclaration, Il n’a pas précisé le moment de l’arrêt maladie dans la partie médicale et s’est limité à souligner que sa disponibilité marquera son évolution. D’autre part, la station de radio ‘Cope’ souligne qu’il pourrait être loin des terrains de jeu environ six semaines, donc il perdrait les matchs contre Rayo Vallecano, Levante, Celta, Valence et Elche.

De son côté, le footballeur s’est montré optimiste et souriant sur ses réseaux sociaux après l’intervention : « C’était une petite opération et tout s’est avéré parfait. On ne se voit pas sur le terrain avec plus d’enthousiasme et d’enthousiasme que jamais ». David Lopez C’est l’une des pièces importantes de l’Espanyol. L’équipe de jeunes de 32 ans a joué dix matchs cette saison, six d’entre eux aiment gros titre. Au total, le Catalan a joué 447 minutes.