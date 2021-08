David Luiz à la recherche de son nouveau défi

16/08/2021 à 19:20 CEST

Le joueur est libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal cet été et maintenant est à la recherche d’un club pour cette saison. La chance de David Luiz est que plusieurs clubs européens ils sont intéressés à l’avoir dans leur équipe.

Selon AS, le Real Madrid serait intéressé à David Luiz, qui après avoir remporté 22 trophées entre Benfica, Paris Saint-Germain, Chelsea et Arsenal et 56 jeux international cherche à trouver un nouveau défi.

David Luiz a pris la parole dans une interview pour le Daily Mail où il a clairement indiqué son désir de trouver une équipe avec laquelle je peux obtenir beaucoup plus de titres. “Mon idée est de gagner, gagner, gagner le plus vite possible. Je travaille tous les jours. Je veux de la pression, me battre pour les titres. Je veux ce sentiment de devoir gagner chaque semaine. C’est pourquoi j’ai toujours joué au football et je continue à jouer. Je veux me sentir vivant“.

Le défenseur de 34 ans a également déclaré que avait rejeté plusieurs offres très généreuses qui venaient du Moyen-Orient et de la MLS : «Les offres jusqu’à présent n’ont pas touché mon cœur. Je veux rester à un niveau élevé. C’est peut-être en Premier League.”