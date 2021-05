David Luiz au bord des larmes dans le discours d’adieu d’Arsenal alors que le Brésilien partant remercie ses coéquipiers des Gunners avant la dernière journée de la Premier League

David Luiz a failli fondre en larmes en disant un adieu émouvant à ses coéquipiers d’Arsenal avant la dernière journée de Premier League.

Le défenseur partant a fait rire les joueurs des Gunners, puis a été au bord des larmes en les remerciant pour tout leur travail acharné dans un discours passionné dans le vestiaire.

@ DavidLuiz_4 sur Instagram

David Luiz est devenu un peu ému en disant au revoir à ses coéquipiers d’Arsenal

Arsenal a annoncé la semaine dernière que le Brésilien quitterait le club à la fin de la saison – qui se terminera par une finale de campagne contre Brighton dimanche.

Un problème aux ischio-jambiers signifie qu’on ne sait pas si Luiz aura une chance de gagner une dernière apparition dans un maillot des Gunners, ou s’il a déjà joué son dernier match pour le club.

Mais, qu’il jouera ou non contre les Seagulls, Luiz a fait asseoir toute l’équipe d’Arsenal pour un discours d’adieu émouvant avant le match.

Luiz est devenu un membre extrêmement populaire du vestiaire du nord de Londres depuis son arrivée de son rival Chelsea en 2019 pour un montant de 8 millions de livres sterling.

. – .

Arsenal a décidé de ne pas prolonger le contrat de David Luiz, Mikel Arteta insistant sur le fait que le joueur et le club ont convenu de se séparer dans de bonnes conditions.

Bien qu’il soit sujet aux erreurs sur le terrain et pas toujours le solide roc à l’arrière d’Arsenal, ses qualités de leadership et son expérience ont été un grand coup de pouce pour Mikel Arteta.

Il est clair qu’il manquera à ses coéquipiers, du moins si vous vous contentez de la quantité de vœux et de messages envoyés à l’as sur les réseaux sociaux alors qu’il annonçait son départ d’Emirates.

Il est également clair que, malgré sa courte carrière de Gunners, il manquera de jouer avec un maillot rouge et blanc, car il était assez ému en faisant ses adieux officiels à ses camarades – que vous pouvez regarder ci-dessous.

L’imprévisibilité sur le terrain mise à part, le joueur de 34 ans est l’un des bons gars du football.

Et Mikel Arteta n’a pas eu un mauvais mot à dire à son sujet alors que le manager d’Arsenal a révélé son départ imminent cette semaine.

“C’est un joueur qui a tout gagné dans le football et qui a mérité tous les droits de le faire grâce à qui il est en tant que joueur et en tant que personne”, a déclaré l’Espagnol.

«J’ai eu le privilège de travailler avec lui pendant 18 mois, ce que j’ai vraiment apprécié. Nous nous sommes très bien entendus, nous avons passé de bons moments ensemble, il a été vraiment utile, quelqu’un que nous aimons vraiment et apprécions tellement, alors je lui dis juste merci et lui souhaite bonne chance dans son prochain chapitre parce que je Je suis sûr, connaissant David, qu’il en aura beaucoup d’autres à venir en tant que joueur, et à l’avenir, en quelque sorte liés au jeu.

.

Mikel Arteta a salué David Luiz alors que le défenseur brésilien se prépare à quitter Arsenal

«Quand on apprend à connaître la personne, ses antécédents, l’endroit où il a grandi au Brésil, ce qu’il a fait pour en arriver là, c’est remarquable.

«Alors vous comprenez que beaucoup de ces choses se sont produites pour une raison. Ce n’est pas seulement une capacité, une qualité ou une détermination, ce sont de nombreux autres facteurs. J’ai vraiment aimé apprendre de lui. Il a été très utile à chaque fois avec l’équipe et je ressens aussi de la tristesse parce que vous vous attachez émotionnellement aux joueurs.

«D’abord, c’est le joueur dont nous devons tirer le maximum, puis c’est la personne. Quand cela arrive à ces étapes, c’est difficile et ça fait mal parce que cette relation va maintenant disparaître au moins dans cet espace de ne pas le voir tous les jours.

“Encore une fois, je dois lui dire merci.”

HABITENT

Nouvelles de transfert: le remplacement de Kane, la bombe de Zaha, Man United “ veut ” Ronaldo

Planification anticipée

Les Spurs devraient viser l’attaquant d’Aston Villa Watkins en remplacement de Kane

disparu

Arsenal aurait limogé Steve Bould après 30 ans d’association avec le club

malade

La police a été appelée à l’hôtel de Tottenham avant le choc de la “ porte des lasagnes ” qui coûte les quatre premiers

drôle

Noble le “ bonhomme ”, Rice et Antonio “ grands enfants ” – Moyes révèle tout sur les stars de West Ham

Réclamer

Liverpool “ dans le top quatre par défaut ” grâce à Leicester, Spurs, West Ham et Everton