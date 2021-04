Arsenal a confirmé que David Luiz avait subi une petite intervention sur son genou droit, le défenseur devant revenir dans les « semaines à venir ».

Le Brésilien de 33 ans a raté la défaite 3-0 des Gunners contre Liverpool samedi, après quoi l’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il pourrait le voir rater le reste de la saison.

Luiz s’est blessé en service international

Cependant, on ne pense pas que la blessure soit aussi grave qu’on le craignait et il pourrait revenir pour les matchs restants cruciaux de la saison.

Dans un communiqué, Arsenal a écrit: «David Luiz a subi une petite intervention sur son genou droit dimanche matin.

«La proceure a été un succès et David est maintenant de retour à la maison en réhabilitation. Il pourra reprendre son accompagnement et sa récupération au quotidien avec notre équipe médicale au centre de formation dans les prochains jours.

«On s’attend à ce que David soit de retour en pleine forme et soit disponible pour la sélection dans les semaines à venir.»

Arteta a un gros travail à faire pour essayer de changer les choses à Arsenal

Areteta a admis qu’il craignait que Luiz ne rate le reste de la saison après la défaite des Emirates.

Il a dit: «Il y a quelques possibilités – être un peu plus conservateur sur le traitement, ou devoir subir une intervention chirurgicale.

«Nous discutons actuellement avec les médecins pour prendre la bonne décision à ce sujet, mais il semble qu’il sera absent pendant au moins quelques semaines.

«Cela dépend de la décision que nous prendrons. Si c’est plus conservateur, ce sera à court terme, si c’est un peu plus radical ce dont il a besoin, évidemment cela prendra plus de temps.

Avec un quatuor d’acteurs clés manquant à Luiz, Granit Xhaka, Bukayo Saka et Emile Smith Rowe, Arteta a admis que son équipe avait obtenu ce qu’elle méritait après sa défaite complète contre Liverpool.

Il a déclaré: «Je pense que Liverpool méritait complètement de gagner le match, probablement avec une plus grande marge car ils étaient bien meilleurs que nous dans chaque département et nous étions extrêmement pauvres aujourd’hui.

«Je ne sais pas si c’était la pire (performance de mon règne), mais probablement l’une des pires et celle qui m’a vraiment choqué.

«Je pense que chaque défaite est différente. Celui-ci fait profondément mal à cause de l’image que nous avons montrée aujourd’hui et du manque de clarté que nous voulions sortir de ce jeu.

«Nous devons nous excuser auprès de notre personnel, de nos fans, et cette norme est loin d’être ce que nous voulons. J’en suis pleinement responsable. »