David Luiz va au Flamengo

09/11/2021 à 01:50 CEST

David Luiz a attendu une offre de Benfica qui n’est jamais venue. Et, la lettre de liberté sous le bras, l’international brésilien de 34 ans a fini par accepter la proposition de Flamengo, qui compte les 11 meilleurs partants du continent et ambitionne de tout gagner cette saison 2021. . Mineiro, qui est le chef de Brasileirao, et Corinthians, qui dirige l’ex-blaugrana Sylvinho, et avait des offres de football turc.

Il existe un accord fermé entre le joueur et le club de Rio de Janeiro, qui sera officialisé lundi après le week-end, dans lequel l’équipe de Renato Portaluppi visite Palmeiras, dans un duel à haute tension entre les candidats au titre.

L’arrivée de David Luiz est la cerise sur le gâteau Mengao, qui, dans cette fenêtre, a intégré deux autres footballeurs de Premier League : le milieu de terrain Andreas pereira, prêté par Manchester United, et l’attaquant Kenedy, prêté par Chelsea avec une option d’achat non obligatoire de 10 millions d’euros.

David Luiz sera titulaire dans l’axe arrière, où il formera un duo avec Rodrigo Caio et il renforcera le secteur le plus vulnérable des rubronegros.

L’ancien joueur d’Arsenal aura pour mission d’aider sa nouvelle équipe à remporter la triple couronne : la Copa Libertadores de América (Mengao jouera en demi-finale contre Barcelone, ​​de Guayaquil), le Brasileirao (qui a remporté les deux dernières éditions) et la Copa do Brasil, où ils sont en bonne voie pour se qualifier pour les demi-finales , après avoir battu la Guilde au match aller (0-4).