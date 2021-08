David Marcus de Facebook sur la crypto-monnaie et la réparation des systèmes de paiement cassés aux États-Unis ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Les pièces stables et les crypto-monnaies peuvent résoudre les problèmes évidents du système de paiement américain s’ils sont construits sur un réseau de paiement moins cher, plus rapide, plus sûr, interopérable et programmable.

Sinon, le système de paiement actuel est en panne – embourbé avec des frais élevés allant jusqu’à 6,5% dans les transactions transfrontalières, des transactions retardées qui prennent jusqu’à trois jours et laisse 62 millions d’Américains non bancarisés ou sous-bancarisés. Non seulement les commerçants basés aux États-Unis paient dix fois plus que les commerçants basés en Europe pour accepter les paiements des consommateurs, mais le système de paiement américain actuel laisse une marge de manœuvre au yuan numérique chinois pour défier efficacement le dollar en tant que principale monnaie de réserve fédérale.

C’est ce qu’affirme le chef du département financier de Facebook, David Marcus, qui affirme également que le réseau de paiement américain actuel résiste à l’innovation et est désintégré. Il dit qu’il est important que leur innovation actuelle en matière de portefeuille numérique, appelée portefeuille Novi, utilise un stablecoin comme méthode de paiement et pas seulement des monnaies fiduciaires ou nationales comme l’USD.

“Les rails de paiement actuels, en fait, n’ont connu qu’une innovation minime depuis la création du premier réseau de cartes de crédit il y a plus de six décennies.”

« Tout au long de notre parcours dans la construction de Novi, nous avons parlé à de nombreuses personnes exclues ou mal desservies par le système actuel. J’ai été choqué d’apprendre que beaucoup étaient éligibles pour avoir des comptes bancaires – en fait, beaucoup d’entre eux avaient des comptes auparavant. Ils ont décidé qu’ils ne pouvaient pas se permettre des frais imprévus et qu’ils préféraient payer 10 % prévisibles pour encaisser un chèque, plutôt que d’être pris au dépourvu par des frais qu’ils ne pouvaient pas couvrir.

Marcus dit que s’il y a quelque chose que la pandémie a appris au monde, c’est le rôle important de l’économie numérique mondiale. Avec des transactions numériques mondiales qui devraient atteindre 67% d’ici 2025, Marcus affirme qu’il est maintenant temps de lever tous les obstacles posés aux « innovations responsables » qui peuvent aider à résoudre les défis des systèmes de paiement actuels. Et l’Amérique devrait aller de l’avant et prendre les devants au lieu de laisser des pays comme la Chine prendre les devants.

De plus, Facebook recherche plus que des bénéfices de son portefeuille numérique Novi et de l’innovation de pièces stables Diem selon Marcus. Bien que la société puisse générer d’énormes retours sur investissement à partir de comptes de portefeuille numériques massifs et en facturant des tarifs compétitifs sur les transactions transfrontalières et les services marchands, cela ne semble pas assez bon, a-t-il déclaré.

«Alors pourquoi ne pas simplement faire ça et l’appeler un jour? Eh bien, nous pourrions. Mais avant cela, je crois fermement que s’il y avait une chance de créer un protocole ouvert et interopérable pour l’argent sur Internet et de vraiment changer la donne pour les personnes et les entreprises du monde entier, c’est maintenant. »

Bien qu’il soutienne l’utilisation de pièces stables pour résoudre les problèmes actuels des réseaux de paiement américains et mondiaux, il fait allusion au fait qu’une telle pièce stable devrait être conçue correctement avec «un potentiel pour une détection et un signalement plus efficaces des activités illicites». Que la pièce stable peut être conçue pour améliorer la conformité et le contrôle de l’argent par ses propriétaires. Il devrait être indexé sur un ratio de 1:1 par rapport au dollar américain.