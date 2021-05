David Martín: Prix du meilleur entraîneur

18/05/2021

Avec trois titres mondiaux et trois médailles olympiques (dont l’or masculin à Barcelone 92), le water-polo est l’un des sports les plus importants d’Espagne avec la Catalogne comme axe véhiculaire. Et bon nombre des succès masculins les plus récents sont venus avec David Martín à la barre.

Après avoir brillé dans un At. Barcelone avec laquelle il a soulevé huit ligues et huit coupes, et a intégré l’équipe espagnole qui a remporté deux médailles en Coupe du monde et une européenne, Il était l’assistant de son frère Chus sur le banc des “ marins ” et Rafael Aguilar lors de la Coupe du monde 2013 avec l’Espagne.

L’équipe masculine était sans médailles depuis cinq ans et a perdu en quarts de finale contre la Serbie (7-10) au Rio 2016, date à laquelle la Fédération espagnole lui a confié le banc avec le changement de génération comme un grand défi.

David Martín, avec Felipe Perrone

Au cours des cinq dernières années David Martín a transformé l’équipe nationale comme une chaussette, qui a retrouvé sa force au niveau européen et universel au point d’avoir ajouté trois médailles d’argent lors des trois derniers événements majeurs et ose rêver d’imiter l’or de 1992 à Tokyo.

L’Espagne a terminé deuxième de la Coupe du monde 2019 (5-10 contre l’Italie) et chez les Européens 2018 (12-10 aux tirs au but contre la Serbie) et 2020 (14-13 contre la Hongrie à nouveau aux pénalités maximales).

David Martín a reçu à la Festa de l’Esport Català le prix du meilleur entraîneur de La Capgrossa, des Loteries de Catalunya.