David Morales «honoré» de jouer le rôle principal pour DJ combattant Covid .

La légende du DJ David Morales sera la tête d’affiche d’un concert de collecte de fonds mettant en vedette certains des plus grands noms de la scène house britannique (Photo : Dance for Stevie)

La légende de la musique dance, David Morales, a déclaré qu’il était «honoré» de jouer gratuitement lors d’un concert pour l’un des patients Covid les plus anciens de Grande-Bretagne.

Le hitmaker de renommée mondiale a déclaré que tout le monde dans l’industrie prie pour son pair Steve Laviniere, qui a été hospitalisé en mars 2020.

Steve, qui fait partie d’un groupe de DJ de longue date avec son frère jumeau Bobby, est hospitalisé depuis 17 mois, et bien qu’il puisse ouvrir les yeux, il ne montre que des scintillements de conscience.

Bobby a également été hospitalisé avec Covid quelques jours avant Steve en mars 2020 mais s’est rétabli au bout de deux semaines, tandis que son frère a été placé dans un coma artificiel dans une unité de soins intensifs.

Le couple, âgé de 57 ans, fait partie depuis des décennies de la scène house londonienne très respectée, jouant sous le nom de scène “Bobby & Steve de Groove Odyssey”.

Morales connaît les jumeaux depuis près de trois décennies et sera en tête d’affiche de Dance for Stevie au Ministry of Sound le 3 octobre.

Il a déclaré à Metro.co.uk: «Il ne s’agit pas de donner de l’argent, si c’était le cas, je pourrais simplement écrire un chèque.

La musique sera le facteur unificateur lorsque Morales sera en tête d’affiche d’un concert au profit de Steve Laviniere, qui combat Covid

« Il est important de prêter mon nom et ma marque pour montrer l’unité et le soutien à une cause si importante. Vous devez respecter des gens comme Bobby et Steve, qui changent la donne et soutiennent cette scène depuis de nombreuses années.

«Ils ont réussi à durer 30 ans, ce qui est difficile à faire pour quiconque, et ils ont toujours représenté et soutenu l’industrie et ont été respectés.

“Ils ont un public qui aime la musique, il ne s’agit pas de tables VIP et de gros dépensiers au bar, quand les gens viennent, ils sortent pour danser, pour apprécier la musique.”

Le lauréat d’un Grammy fait partie d’une gamme stellaire de DJ pionniers comprenant également Trevor Nelson, Norman Jay MBE, CJ Mackintosh et Barbara Tucker.

Bien qu’il ait choisi n’importe quel événement sur la planète, il a immédiatement dit « oui » à la collecte de fonds, où sa marque de musique house émouvante unifiera le soutien et aidera à collecter des fonds pour soutenir le retour éventuel de Steve chez lui à Crawley, West Sussex.

“Il y a d’excellents DJ qui se réunissent pour cela en soutien à Bobby et Steve”, a déclaré Morales.

«Nous montrons l’amour. Tout le monde dans l’industrie sait ce que Steve traverse et nos prières vont à lui et à sa famille. C’est un honneur pour moi d’être sollicité, car ils ne demandaient pas à n’importe qui de participer.

«Ce n’est pas un événement de merde, c’est quelque chose de vraiment important et spécial.

«Ils ont tendu la main à des personnes qui font partie de leur histoire, qu’ils respectent et aiment. Je n’ai pas eu à vérifier, dès qu’ils m’ont demandé, j’ai dit : « quoi qu’il arrive, je suis là ».

Le DJ et producteur, 58 ans, basé à Bologne, en Italie, a produit et remixé des tubes pour des stars telles que Mariah Carey, U2, Michael Jackson, Aretha Franklin, Madonna et Whitney Houston.

Bobby (à gauche) et Steve sont des DJ populaires sur la scène house de Londres et ont reçu le soutien de grands noms du genre (Photo : Bobby & Steve)

Il a été l’un des premiers DJ superstars à faire régulièrement le tour du monde et est reconnu pour avoir consolidé la présence de la house music dans le top 40 des charts avec des succès tels que l’hymne Needin’ You.

Mais bien qu’il soit en mesure de commander des frais de réservation énormes, le New-Yorkais natif a déclaré que les meilleures soirées en club étaient celles sans frais de battage publicitaire et d’apparence massifs.

Il a dit : ‘Tu sais ce que j’aime le plus ? Donnez-moi une salle avec deux cents personnes qui aiment la musique qui sont dans mon visage, où c’est intime. Les meilleurs concerts du monde sont ceux qui ne paient pas d’argent.

« La foule ne se soucie pas du battage médiatique d’un DJ, elle est là pour la musique. Bobby et Steve ne sont pas que des promoteurs, ce sont des DJ qui donnent le ton pour représenter leur marque.

«Ils n’ont même pas demandé aux DJ de jouer parce qu’ils sont des DJ à part entière. Bobby et Steve ont fait ce que tous les bons DJ veulent faire, c’est-à-dire partager l’amour avec leurs pairs parce que c’est leur fête.

«C’est là que les gens qu’ils ont soutenus montrent leurs vraies couleurs. Je ne fais pas ça pour l’argent, c’est le moment où je rends le soutien qu’ils ont montré à David Morales.

Les DJ Bobby et Steve Laviniere à Madrid où ils ont donné un concert peu de temps avant de tomber tous les deux malades avec Covid-19 (Photo : Bobby&Steve/Facebook/@bobbyandsteveUK)

Les jumeaux pensent avoir attrapé le virus lors d’un voyage pour jouer à Madrid.

Steve a été soigné à l’hôpital East Surrey avant d’être transféré dans un autre hôpital de Londres, où il se trouve dans une maison de soins infirmiers sur place.

Le DJ a souffert d’une insuffisance cardiaque et organique et bien qu’il soit sorti du coma, on lui a diagnostiqué un trouble prolongé de la conscience, ce qui signifie qu’il ne peut ni communiquer ni bouger son corps, bien qu’il puisse cligner des yeux et avoir un rythme de sommeil.

Steve a pu rentrer chez lui pour la première fois en juin pour être avec Bobby, sa femme Julie et d’autres membres de sa famille proche.

Steve (à gauche) et Bobby Laviniere ont reçu des centaines de messages de soutien depuis qu’ils sont tombés malades avec Covid-19 en mars (Photo : Bobby&Steve/Facebook/@bobbyandsteveUK)

Sa bataille prolongée contre les complications de Covid est antérieure à celle de Derek Draper, le mari de la présentatrice de Good Morning Britain Kate Garraway.

Steve a été admis pour la première fois pour traitement le 29 mars, la veille de l’hospitalisation de M. Draper.

Bobby, de Redbridge, dans l’est de Londres, a déjà expliqué à Metro.co.uk comment un “miracle” se réaliserait si son jumeau était capable de revenir à temps plein.

Le concert et une page GoFundMe collectent des fonds pour rénover et adapter la maison de Steve en vue de son éventuel retour et de sa réhabilitation à long terme.

Bobby a déclaré: “Nous sommes DJ depuis 1984 et nous aurions pu remplir la facture un million de fois, mais avoir des gens comme David Morales qui disent” compte-moi dans mon frère ” est une belle chose.

« Cela montre que les gens restent pour aider les autres. »

Les billets sont disponibles ici et la page GoFundMe se trouve ici.

