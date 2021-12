David Morrell, Jr. conserve son titre des super-moyens

Cliquez ICI pour les photos avec l’aimable autorisation de Sean Michael Ham / Premier Boxing Champions

MINNEAPOLIS – Le champion WBA des super-moyens David Morrell, Jr. a réaffiché ses talents avec un autre KO majeur dans sa ville natale d’adoption de Minneapolis et a arrêté Alantez Fox au quatrième tour de l’événement principal PBC Boxing Night sur FOX et FOX Deportes de The Armory à Minneapolis. ce samedi soir.

Le Cubain Morrell (6-0, 5 KOs) était un amateur prolifique et a fait de Minneapolis sa deuxième maison depuis qu’il est devenu pro en 2019. C’est ainsi qu’il a marqué son deuxième KO consécutif à « domicile » contre son public après ce qui a été sa destruction de Mario Cazarez au premier tour de leur combat en juin de cette année sur FOX.

« J’adore me battre au Minnesota », a déclaré Morrell. « Se battre devant des gens qui me soutiennent me motive toujours beaucoup. »

Morell a encore une fois augmenté le niveau de difficulté de son adversaire en service ce samedi contre un vétéran de longue date comme Fox (28-3-1, 13 KO), et il a réussi ce test avec des notes exceptionnelles. Morrell et Fox se sont battus de près lors des premiers tours alors que Fox cherchait à lier un Morrell offensif.

Fox réussissait à échapper au pied gauche droit d’un gaucher comme Morrell, qui a réussi à décrocher 46% de ses coups puissants pendant le combat, selon CompuBox.

« Je viens d’écouter les instructions que mon équipe m’a données », a déclaré Morrell. «Nous essayions juste d’imiter ce que nous faisions dans le gymnase et j’ai lâché mes mains. Fox n’avait pas le pouvoir de me tenir à distance et j’en ai profité. Je me sentais à l’aise sur le ring et ça m’a facilité les choses ».

Morrell a décroché un uppercut gaucher au quatrième tour qui a envoyé Fox sur la toile. Ainsi, le Cubain a continué à insister et a cherché Fox autour du ring avec des tirs puissants qui ont finalement amené le corner de Fox à jeter l’éponge après 2:06 minutes dans ce tour.

« Je pensais avoir gagné le premier tour, et je savais qu’il se montrerait agressif dans le second. Alors j’essayais de bouger et de rendre les choses difficiles pour lui. Nous nous sommes embrassés puis il m’a donné le coup qui m’a donné le vertige. Cela m’a mis en colère qu’ils arrêtent le combat, mais je sais que mon équipe ne veut que le meilleur pour moi. »

Morrell vise déjà les boxeurs d’élite de 168 livres.

« Je respecte tout le monde dans la division super médiane, je veux les affronter tous », a déclaré Morrell. « J’ai ma ceinture avec moi en ce moment, et maintenant c’est à eux de relever le défi. »

Dans le co-événement principal, le poids léger montant Jose Valenzuela (11-0, 7 KO) a dominé Austin Dulay (14-3, 10 KO) et l’a arrêté au quatrième tour.

Valenzuela a pris le contrôle du combat dès le départ et a fait tomber son adversaire pour la première fois au premier tour avec une belle combinaison culminée par un crochet du gauche qui a envoyé Dulay au tapis. Valenzuela a envoyé son rival sur la toile à deux reprises dans ce même set, d’abord avec un autre crochet gauche, puis avec un crochet droit à la tête.

« La stratégie consistait à utiliser mon jab, à le frapper au corps puis à le finir à la tête », a expliqué Valenzuela. «Je suis juste resté patient, j’ai pris ses coups et j’en ai réussi un bon. J’ai été surpris qu’il tombe tout de suite, mais il avait beaucoup de cœur. »

Dulay a pu résister à lancer des coups du pied gauche qui se connectaient de temps en temps, mais n’a pas intimidé son adversaire. Valenzuela l’a de nouveau renversé au deuxième tour avec une autre combinaison en tête, mais Dulay s’est relevé.

Dulay a absorbé encore plus de dégâts dans la troisième manche et l’arbitre a arrêté le combat entre les tours à la suggestion du médecin du coin. Officiellement, le combat a été arrêté au bout de deux secondes au quatrième round.

« J’ai été surpris qu’ils m’aient détenu », a déclaré Dulay. «Je revenais et je le blessais avec des coups de poing comme le pied gauche à la fin du troisième tour. Ensuite, ils ne m’ont même pas donné l’occasion de me battre ».

« Cela ne m’a pas surpris qu’ils arrêtent le combat », a répondu Valenzuela. « Ce n’était qu’une question de temps avant que je le blesse sérieusement. J’ai montré à tout le monde que je suis un boxeur solide et que je suis venu pour rester. Je suis l’avenir de ce sport ».

Le combat inaugural sur FOX a vu le concurrent invaincu des super-légers Alberto Puello (20-0, 10 KOs) gagner à la moitié de la machine par décision unanime contre VeShawn Owens (13-3, 12 KOs) après 10 rounds.

Puello a contrôlé l’action avec une précision exceptionnelle, battant Owens de 39% à 16% sur les coups connectés. Owens, pour sa part, cherchait à confondre son adversaire avec ses mouvements, ce qui n’a pas empêché Puello d’avoir un avantage de 171-68 en coups de poing lancés.

« La stratégie était de rester intelligent », a déclaré Puello. « Je savais que je devais bouger et exécuter mon plan d’attaque. Je voyais bien qu’il était capable de se battre d’égal à égal et c’est ainsi que je me tenais devant lui ».

Le mouvement d’Owens a failli lui causer des ennuis au début car il a été touché accidentellement par un coude qui lui a coupé l’œil droit au deuxième tour, mais il a persévéré et a enduré l’assaut constant de Púello.

« Je n’ai jamais réussi à entrer dans un rythme », a déclaré Owens. « Je ne sais pas pourquoi, mais je n’avais pas mon timing idéal. Je l’ai bien touché plusieurs fois, mais je n’ai pas pu en profiter. Il était plus précis que ce à quoi je m’attendais, mais il n’était ni trop rapide ni trop puissant. Je lui tire mon chapeau, il s’est mieux battu ».

Les tableaux de bord des juges après 10 tours étaient 100-90, 99-91 et 98-92, tous en faveur de Puello, qui était sur la route dans le Minnesota natal d’Owens.

« Je suis prêt pour tous les besties de 140 livres », s’est exclamé Puello. « Je vais prendre les choses combat par combat, mais ils savent tous que je serai prêt pour n’importe qui. »

L’émission FOX a été précédée par Boxing Night de PBC sur FS1, qui était titré par le concurrent invaincu des super-légers Richardson Hitchins (13-0, 5 KO) battant Malik Hawkins (18-2, 11 KO). ) par décision unanime après huit tours. Les cartes des juges ont déterminé les scores de 100-90, 97-93 et ​​96-94.

« Ma stratégie était de surmonter cela tactiquement et de rendre les choses plus faciles », a déclaré Hitchins. «Je savais qu’il était fort, mais je l’ai blessé pendant le combat et je savais qu’il était trop lent pour me déjouer tactiquement. Je savais que ses nouveaux entraîneurs allaient l’entraîner pour essayer de me coincer.»

L’action télévisée FS1 a également mis en vedette deux poids lourds légers invaincus, Suray Mahmutovic (3-0-1, 3 KOs) et Chino Hill (6-0-, 5 KOs) dans un combat intense qui a abouti à un match nul par décision majoritaire après quatre rounds. , car un juge avait un score de 39-38 en faveur de Mahmutovic, mais les deux autres l’ont vu comme 38-38. De plus, le super poids plume invaincu Héctor Luis García (14-0, 10 KO) a vaincu la toile au premier tour pour vaincre Isaac Avelar (16-4, 10 KO) par décision unanime avec des scores identiques de 78-73 après huit épisodes.

