David Moyes a été appelé par moquerie un génie du football par les fans de Liverpool – mais grâce à des affaires de transfert avisées, Declan Rice et une mentalité gagnante – le patron de West Ham a eu le dernier mot

La banderole passée à l’extrémité éloignée d’Old Trafford disait « David Moyes est un génie du football » et était la dernière attaque publique contre le manager de Manchester United en mars 2014.

Moyes, qui avait remplacé Sir Alex Ferguson à l’été 2013, était au bord du limogeage à peine 10 mois après le début de son mandat alors que Liverpool arrivait au « The Theatre of Dreams ».

Les fans de Liverpool se sont moqués de Moyes en 2014, maintenant il a le dernier mot

Deux pénalités de Steven Gerrard ont mis les Reds en route vers une victoire 3-0 et l’Ecossais a été limogé le même mois.

Près de huit ans plus tard, Moyes a enfin sa revanche sur les Reds après avoir été si moqué publiquement et ce ne sont pas seulement ceux du Merseyside qui voudront peut-être présenter des excuses.

L’Écossais est actuellement en plein essor lors de son deuxième passage à West Ham et a mené le club à la troisième place du classement, aux huitièmes de finale de la Ligue Europa avec deux matchs à jouer et aux quarts de finale de la Coupe Carabao.

Limogé par les Hammers après moins d’une saison en charge, Moyes a été ramené en décembre 2019 et a de nouveau été chargé de maintenir le club en Premier League contre toute attente.

La relégation semblait inévitable pour les Hammers en 2019

Pourtant l’Ecossais a transformé le club à son image

En ce qui concerne les réussites en matière de relations publiques, restaurer la fierté de Moyes et rétablir le joueur de 58 ans comme l’un des entraîneurs les plus diligents et les plus astucieux du pays prendra quelques coups.

Après des passages à la Real Sociedad et à Sunderland, il semblait que sa carrière de manager de niveau élite était terminée.

Pourtant, avec les fans de West Ham rêvant de la Ligue des champions la saison prochaine et peut-être même plus, les changements autour de l’ensemble du club et de la culture témoignent du travail accompli par l’ancien patron d’Everton.

Si jamais la bannière susmentionnée réapparaissait, personne ne se moquerait du sentiment maintenant.

Les Londoniens de haut vol de l’Est veulent atteindre la Ligue des champions

Inculquer une mentalité de gagnant

« C’est ce que je fais, je gagne. » Lorsque Moyes a prononcé ces mots lors de sa première conférence de presse depuis son retour, il était juste de dire qu’il y avait des sceptiques.

West Ham était 17e du classement et une odeur nauséabonde régnait autour du stade de Londres après la fin amère du mandat de Manuel Pellegrini avant le réveillon du Nouvel An.

Sur le terrain, West Ham est plus déterminé et organisé tactiquement qu’il ne l’a jamais été. Ils sont les troisièmes meilleurs buteurs de la Premier League cette saison et n’ont encaissé que 13 buts, soit moins qu’Everton, Tottenham Hotspur et Manchester United.

Le plus grand changement tactique qui a contribué au succès sur le terrain est le travail effectué dans les coulisses, sur les terrains d’entraînement, avec Moyes qui entraîne ses joueurs.

.

Les Hammers peuvent rivaliser avec des équipes comme Liverpool et Man City parce qu’ils rivalisent férocement

Vingt-trois des 85 buts de West Ham en championnat ont été marqués sur coups de pied arrêtés depuis le début de la saison dernière, ce qui témoigne du travail accompli par Moyes et Kevin Nolan pour aider à attaquer les corners et les coups francs.

En utilisant soit un 4-2-3-1 ou un 3-4-2-1, l’Écossais s’est modelé cette fois à son goût et même des changements forcés ne perturbent pas le flux des Hammers.

Par exemple, lorsque le défenseur Angelo Ogbonna a été contraint de quitter le terrain après avoir reçu un coup de coude au visage de Diogo Jota lors de la victoire 3-2 contre Liverpool, Craig Dawson s’est parfaitement intégré aux côtés de Kurt Zouma. L’amélioration des niveaux de forme physique est également d’une importance primordiale.

Riz Declan

Le capitaine du navire avec Mark Noble sur le banc est l’irrépressible Rice, un joueur qui semble gagner en confiance chaque semaine et continue d’ajouter de la valeur à ses frais de transfert.

Rice lui-même a parlé de Moyes en train de transformer le club et il est également remarquable de voir que le joueur lui-même devient de plus en plus arrondi sous l’ancien patron d’Everton.

Le joueur de 22 ans a marqué trois buts dans toutes les compétitions et enregistré trois passes décisives, tout en offrant également 1,1 passes clés par match et 1,5 dribbles par match en Premier League. Vous trouverez ci-dessous un exemple de la façon dont il a utilisé ses compétences plus haut sur le terrain, avec l’aimable autorisation du fan de West Ham, Dan Woffenden.

Rice lève la tête et voit l’espace à l’intérieur d’Emi Beundia

Le milieu de terrain fait semblant de passer à Fornals, mais utilise la course comme un leurre

Rice traverse le terrain pour attirer les hommes vers lui et créer un large espace

Le diplômé de l’académie a isolé Ben Johnson en tête-à-tête, tout en restant dans une position solide

Transferts

Avec une dépense nette de 69 millions de livres sterling sur quatre fenêtres, le recrutement astucieux de Moyes est une autre raison importante du succès sur le terrain.

Prenez, par exemple, Saïd Benrahma. L’international algérien a été directement impliqué dans huit buts en 15 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (cinq buts, trois passes décisives), égalant déjà son total pour le club de la saison dernière (8 en 33 apparitions).

Jarrod Bowen et Tomas Soucek sont également deux exemples de recrutements avisés par Moyes. L’ancien ailier de Hull City n’a pas eu de chance de ne pas être appelé dans l’équipe d’Angleterre la semaine dernière après avoir déjà inscrit trois buts et cinq passes décisives cette saison.

Et à l’arrière, Zouma et Vladimir Coufal restent des piliers, avec l’ancien défenseur de Chelsea en moyenne 1,4 interceptions et 5,3 dégagements par match en Premier League.

La première équipe de West Ham de Moyes après une défaite à Watford

Cela contraste fortement avec l’équipe qui a battu Liverpool 3-2 au London Stadium

Atmosphère

Bien sûr, gagner crée une attitude positive, mais comme l’a dit l’entraîneur des moins de 18 ans Mark Phillips à talkSPORT, Moyes a eu un effet d’entraînement dans tout le club.

« David Moyes a fait un travail fantastique », a déclaré Phillips. « En tant que fan, il a fait des choses incroyables. Vous pouvez dire que le club est sur le devant de la scène et que nous avons la poitrine pompée.

« Tout le club, des moins de 18 ans qui se portent bien, les moins de 23 ans se portent bien et la première équipe se porte à merveille.

« Tout vient de la première équipe.