David Moyes a opposé son veto au transfert de Thiago Alcantara et a choisi Marouane Fellaini à la place, mais Manchester United admet que c’est de leur faute le patron de West Ham n’a pas réussi à Old Trafford

David Moyes a refusé la possibilité de signer Thiago Alcantara pour Manchester United, optant à la place pour Marouane Fellaini.

Cependant, talkSPORT comprend que les géants de la Premier League reconnaissent maintenant que c’était de leur faute si le manager actuel de West Ham n’a pas été un succès à Old Trafford.

Fellaini a eu ses moments à Man United mais la signature a eu une impression de panique

Woodward (à gauche) doit partir le 1er février et sera remplacé par Richard Arnold (à droite)

C’est l’une des nombreuses révélations choquantes à faire suite à l’annonce du départ imminent d’Ed Woodward en tant que vice-président exécutif d’Old Trafford.

Les Red Devils ont eu du mal sur le terrain lors de leur première saison après le départ du légendaire patron Ferguson.

Et il semble qu’il y ait eu autant de problèmes en dehors du terrain qu’il y en avait dessus, avec des « luttes de pouvoir » entre les managers et le service de recrutement voyant les grosses signatures de Man United échouer.

L’animateur de talkSPORT, Jim White, a révélé lors de son premier été à Old Trafford que Moyes a opposé son veto à Thiago, milieu de terrain de Barcelone, alors âgé de 22 ans, qui a fini par déménager au Bayern Munich.

Les Red Devils ont ensuite déboursé un peu moins de 30 millions de livres sterling pour faire venir Fellaini – la Belgique suivant Moyes à Old Trafford depuis Everton.

Eh bien, nous savons comment cela s’est terminé. Bien qu’il ait eu ses moments, Fellaini est largement considéré comme un flop à United malgré la levée de la FA Cup, de la Carabao Cup et de la Ligue Europa sous Mourinho.

Thiago, quadruple champion de LaLiga avec Barcelone, a déménagé en Allemagne et a remporté sept superbes titres consécutifs de Bundesliga avec le Bayern, ainsi que la couronne de la Ligue des champions, et joue désormais pour son grand rival Liverpool.

Thiago est parti au Bayern et a remporté la Bundesliga au cours de ses sept années au club

Thiago est maintenant un joueur important pour Liverpool, mais aurait pu être un joueur de Man United sans un appel de transfert de l’ancien patron Moyes

« Nous comprenons que dans les premières années, après Sir Alex, une partie des problèmes de recrutement chez United était due à des luttes de pouvoir de veto entre les managers et le service de recrutement », a déclaré l’hôte de White and Jordan.

« Laissez-moi vous donner deux exemples. Sous David Moyes, le service recrutement a aligné Thiago Alcantara, désormais de Liverpool.

« Mais le club s’est retrouvé avec Marouane Fellaini en raison du veto du manager. »

White a ajouté que Jose Mourinho, qui aurait refusé la possibilité de signer à nouveau Cristiano Ronaldo en 2018, a rencontré un problème similaire en essayant de pousser le club à signer un défenseur cet été-là, mais on lui a dit « non » à son non. .1 cible.

On pense que les procédures correctes sont en place maintenant, mais, selon une source du club, davantage aurait pu être fait pour aider Moyes à réussir à Man United.

« Des sources au sein du club de football m’ont dit qu’elles n’avaient pas donné à Moyes la bonne structure pour réussir », a déclaré White.

« Ils croient que c’était leur faute et non la sienne.

« Ils pensent que c’était le mauvais moment pour Moyes de venir au club de football. Toutes ces années plus tard, ils disent que ce sont eux qui ont laissé tomber Moyes, et non Moyes qui a laissé tomber United.

Moyes a été limogé dix mois après le début de son contrat de six ans à Man United, mais il y a une acceptation plus aurait pu être fait à la fin du club pour l’aider à réussir

Mais Simon Jordan pense que la signature de Fellaini montre que l’Écossais ne s’est pas toujours aidé.

« Si vous comparez Moyes avec d’autres managers, cet argument tient la route », a déclaré l’ancien propriétaire de Crystal Palace.

« L’ont-ils laissé tomber lors du recrutement ? Eh bien, s’ils lui ont proposé Thiago et qu’il a choisi Fellaini, alors vous devez demander qui a laissé tomber qui.

« Là où ils l’ont laissé tomber… vous ne dirigez pas une entreprise sur la base de ce que les médias vous disent, vous dirigez une entreprise sur la base de ce que vous voyez et de ce que vous savez être le cas et de ce que vous pensez être les raisons pour lesquelles vous avez employé quelqu’un. Quand vous renvoyez quelqu’un, il n’y a pas de gagnant, tout le monde échoue.

« David Moyes s’est retrouvé dans une situation presque impossible car il est universellement admis que l’équipe qui a remporté le titre en 2013 était dans la cour des équarrisseurs et qu’il était nécessaire de reconstruire l’équipe.

« Et l’oracle Sir Alex Ferguson a fonctionné et c’était incroyable de les faire remporter le titre.

« Ils l’ont mis en bouteille. Le gars ne faisait pas particulièrement quelque chose de mal, mais il y aurait toujours un contrecoup parce qu’il n’était pas Sir Alex Ferguson.

« David Moyes peut se sentir déçu, mais je ne pense pas qu’il se soit aidé non plus. »

