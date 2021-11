David Moyes a reçu la garde d’honneur dans la salle de réunion de West Ham après la victoire de Liverpool alors que le copropriétaire David Gold salue les fans et l’atmosphère à l’intérieur du stade de Londres

Le copropriétaire de West Ham, David Gold, a révélé comment David Moyes avait reçu une garde d’honneur après que son équipe ait battu Liverpool pour terminer troisième de la Premier League dimanche.

La vie est plutôt belle pour les fans des Hammers en ce moment. Non seulement ils ne sont qu’à trois points du leader de la ligue Chelsea, mais ils ont éliminé Manchester United et Man City de la Coupe Carabao.

West Ham de Moyes est une force avec laquelle il faut compter

L’équipe de Moyes est également en tête de son groupe de Ligue Europa et semble susceptible de se qualifier pour les huitièmes de finale.

La victoire 3-2 de dimanche sur le redoutable Liverpool a été un moment spécial, avec le basculement du London Stadium.

Il y aurait certainement eu de nombreux fans fiers de West Ham qui se rendaient au travail lundi matin, et Gold était l’un d’entre eux.

« C’était fantastique, surtout après avoir battu Manchester United, puis nous avons battu Manchester City et nous commençons à penser que nous sommes une équipe de premier plan », a déclaré Gold dans une interview exclusive avec l’animateur de talkSPORT Jim White.

«Nous commençons à montrer qu’en battant le puissant Liverpool, que nous avons considéré toutes ces années comme un grand club et nous les avons battus. C’était absolument fantastique.

West Ham était à son meilleur contre Liverpool

Interrogé sur les fans, Gold a déclaré : « Ils étaient tout simplement incroyables. Des situations comme celle-ci ont besoin de fans et c’est formidable de les revoir dans les stades après près d’un an sans eux.

« Ils nous ont dit à quel point ils étaient fiers hier. C’était juste incroyable. Extraordinaire. Je dois avouer que je me disais « pouvons-nous tirer un match nul de ce match », en particulier après la bonne course que nous avons eue.

«Ensuite, nous avons marqué très tôt, mais pour gagner le match de cette manière avec les fans juste derrière nous, je pouvais sentir la nervosité quand ils sont revenus à 3-2, mais les meilleurs fans de la division. Brillant.

«Pendant des années et des années, j’ai été un fan de West Ham. Je connais le sentiment quand les choses ne vont pas bien et je comprends pourquoi ils [the fans] être très déçu quand les choses ne vont pas bien.

«Nous devons nous battre et nous battre jusqu’à ce que vous obteniez les bonnes choses. Il a abouti à une victoire contre Liverpool hier.

« Tellement heureux après quelques saisons longues et difficiles que nous avons eues au stade de Londres, mais tout s’est bien passé hier. »

David Gold ne tarit pas d’éloges sur les fans de West Ham

Moyes a été assez brillant en tant que manager de West Ham, construisant une équipe brillante et la galvanisant en l’une des meilleures unités de la Premier League.

Le club qui l’a signé pour un contrat de trois ans cet été semble être une entreprise incroyablement intelligente.

Et Gold a révélé comment lui et la hiérarchie de West Ham ont montré leur appréciation pour l’Écossais après la superbe victoire sur l’équipe de Jurgen Klopp.

« Il [Moyes] est très facile de travailler avec, une personne appropriée et certainement l’un des meilleurs managers avec qui j’ai travaillé au cours de mes 27 années de football », a déclaré Gold.

«Je suis tellement content pour lui car il a travaillé si dur. Il a connu des moments difficiles, mais le voir entrer dans la salle de conférence après la victoire d’hier était fantastique.

« Il a reçu une haie d’honneur en entrant dans la salle de conférence. C’était fantastique. »

Gold, ainsi que son copropriétaire David Sullivan et le vice-président Karren Brady, ont essuyé de nombreuses critiques de la part des fans au fil des ans pour leur gestion du club.

Les choses vont de mieux en mieux en ce moment et Gold avait un message pour ces supporters.

Il a déclaré: «Je tiens à les remercier d’être restés avec nous. Les temps ont été difficiles et tout s’enchaîne. C’est maintenant la famille West Ham et je les aime en morceaux.

« Je suis tellement content qu’ils soient restés avec nous, c’est génial. »