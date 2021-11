C’est le moment idéal pour être un fan de West Ham avec les Hammers qui volent haut dans trois compétitions cette saison.

Une raclée 4-1 d’Aston Villa dimanche a montré que l’équipe de David Moyes était à son meilleur alors qu’il occupait la quatrième place de la Premier League.

Moyes a fait un travail brillant à West Ham

Les heureux Hammers ont un record de 100% dans leur groupe de la Ligue Europa et sont également qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Carabao.

L’esprit d’équipe incroyable dans le camp est évident dans chaque match qu’ils planifient, et les fans adorent la vie sous Moyes.

La nomination de l’entraîneur écossais et son retour ultérieur au club ont été la cause des gémissements des supporters dans le passé, mais maintenant ils ne pourraient pas être plus heureux que leur équipe jouisse d’une riche veine de forme.

Et Moyes peut s’attribuer le mérite d’avoir changé les choses à West Ham, selon Jamie O’Hara.

Il a déclaré à talkSPORT: «Ils volent absolument. Quel résultat. Ils sont tellement excitants, tous, la façon dont ils jouent en équipe et se battent les uns pour les autres.

« La structure du club et la configuration – tout à leur sujet est parfait. C’est grâce à David Moyes, il a sauvé ce club de football. Que cela continue longtemps pour eux.

Il y a un brillant esprit d’équipe à West Ham en ce moment

La saison dernière, les Hammers se sont battus pour une place parmi les quatre premiers de la Premier League – terminant finalement sixième – et semblent prêts à faire de même cette campagne.

O’Hara a ajouté que West Ham peut désormais prétendre être la deuxième meilleure équipe de Londres, derrière seulement les champions d’Europe Chelsea et « mille fois mieux » qu’Arsenal et Tottenham.

Il a déclaré: «Ils pourraient obtenir la quatrième place. Ils sont maintenant quatrièmes et après 10 matchs, la table commence à prendre forme.

« Ce que j’aime [Craig] Dawson et [Mark] La noblesse est qu’ils en font toujours partie. Ils ont dû faire venir un autre demi-centre, et [Kurt] Zouma est une excellente signature, je ne sais pas pourquoi les Spurs n’ont pas essayé de le signer, mais ils ne boudent pas.

« Un vrai gang, ouais.

Moyes peut s’attribuer le mérite de la réussite de West Ham

«Ils sont absolument la deuxième meilleure équipe de Londres. Ils sont meilleurs que Tottenham d’un million de kilomètres et ils sont meilleurs qu’Arsenal.

«Ils sont une équipe complète. Pour West Ham, ils ne seront pas Man City – nous le savons – mais, pour ce qu’ils sont en tant que club de football, c’est l’endroit idéal pour eux.

« Ils sont absolument en feu. »