David Moyes admet l’inquiétude de West Ham malgré la forme retrouvée de Lanzini

David Moyes a juré d’utiliser davantage Manuel Lanzini après son but de consolation pour West Ham lors de leur défaite contre Manchester City – mais a admis certaines inquiétudes concernant leur attaque dans son ensemble.

West Ham s’est battu dans des conditions difficiles mais a subi une défaite 2-1 contre City dimanche à l’Etihad Stadium. Ilkay Gundogan et Fernandinho ont marqué dans les deux mi-temps pour City avant que Lanzini n’en retire un tard pour les visiteurs.

Les Hammers restent dans les quatre premiers malgré la défaite, mais ont maintenant perdu des matchs consécutifs de Premier League de part et d’autre d’une victoire en Ligue Europa contre le Rapid Wien.

Moyes savait que ce serait difficile contre les champions City, mais il voyait quand même du positif à prendre.

« La vraie qualité à la fin est une différence assez souvent », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match. «Man City regorge de joueurs de qualité et de bons.

« Nous avons fait beaucoup de bonnes choses aujourd’hui. Mais quand nous avons eu l’occasion de savoir créer une bonne ouverture ou peut-être de terminer une bonne occasion, nous ne l’avons pas saisie. Vous ne venez pas à Man City et en obtenez des tonnes, mais nous avons fait de notre mieux pour en faire.

Il a fallu attendre le dernier coup de pied du match pour que les hommes de Moyes marquent grâce à Lanzini. L’attaquant a lutté contre des blessures tout au long de sa carrière à West Ham, mais reste capable de produire un moment exceptionnel.

Moyes a admis que Lanzini se remet sur les rails et qu’il cherchera à l’utiliser au bon moment.

« Manu commence à trouver une assez bonne forme que je dois dire », a déclaré Moyes. «Il est entré en jeu et il a bien joué contre Aston Villa. Il joue un peu plus régulièrement et il a l’air en meilleur état.

« Alors je suis content pour lui. Je pensais qu’il s’en sortait bien aujourd’hui quand il est entré en jeu et évidemment marquer un but est un bonus. Mais dans l’ensemble, il est une partie très importante de l’équipe et nous continuerons à l’utiliser là où nous voyons le bon moment et le bon endroit.

David Moyes admet avoir attaqué les inquiétudes

Il a ensuite été signalé à Moyes, cependant, qu’il pourrait être préoccupé par la forme de certaines de ses attaques.

Le manager a répondu : « Oui, je le suis et je leur ai dit que nous avions besoin d’eux pour être meilleurs dans ce domaine.

« Je pense que nous avons eu des opportunités et je pense que lorsque vous arrivez au sommet, si vous voulez être au sommet, vous devez avoir des attaquants qui individuellement peuvent battre les gens et peuvent créer des buts et peuvent marquer des buts, peuvent être propres avec les chances et je ne pense pas que nous ayons été dans les derniers matchs.

« Je pense que je peux même retourner en Europe. Nous avons gagné en Europe en milieu de semaine, mais je pensais toujours que dans notre jeu offensif, nous aurions pu être beaucoup plus propres avec nos chances.

« C’est quelque chose sur quoi nous devons travailler, mais si vous jouez à Man City avec la qualité qu’ils ont dans leur talent individuel et aussi leur capacité à vous battre un contre un ou marquer des points signifie que vous devez saisir vos opportunités lorsque vous obtenez eux. »

LIRE LA SUITE: L’interruption de Liverpool s’aligne en tant que duo défensif alternatif de la liste restreinte de West Ham