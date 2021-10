David Moyes a déclaré qu’il n’avait pas d’autres informations sur les informations selon lesquelles West Ham serait sur le point d’obtenir un nouvel investissement de milliardaire, mais a ajouté : « On dirait que quelque chose se passe. »

L’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky, estimé à environ 3 milliards de livres sterling, serait en « pourparlers avancés » avec West Ham au sujet de l’achat d’une participation minoritaire dans le club.

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est en pourparlers pour acheter une participation dans West Ham

Les choses se passent très bien sur le terrain pour West Ham et maintenant peut-être aussi en dehors

On prétend que les propriétaires actuels David Gold et David Sullivan sont en pourparlers pour vendre une participation de 27% du club à Kretinsky – qui détient également des participations dans Royal Mail et Sainsbury’s et est président et actionnaire majoritaire du club tchèque Sparta Prague.

L’accord devrait valoir 150 millions de livres sterling et inclura l’option d’une prise de contrôle complète à l’avenir.

Les Hammers n’ont pas encore officiellement commenté l’accord potentiel, qui stimulerait sûrement le kit de transfert de Moyes s’il était conclu.

Interrogé sur les discussions lors de sa conférence de presse d’avant-match, Moyes a déclaré qu’il était dans le noir, mais a admis qu’il sentait que quelque chose se profilait à l’horizon.

« [I’ve heard] exactement les mêmes rumeurs que vous avez entendues », a déclaré le patron des Hammers avant le choc de dimanche en Premier League avec Aston Villa.

« Je n’en sais pas plus que vous ne savez mais il semble que quelque chose se passe, oui. »

Moyes dit qu’il n’a pas d’autres informations à ce sujet mais qu’il sera en effet très encouragé

Si l’accord est conclu, cela marquera probablement le début de la fin du règne de Gold et Sullivan à la tête du club de l’est de Londres.

Avec les 27% initiaux estimés à 150 millions de livres sterling, cela signifie qu’une prise de contrôle complète du club serait évaluée à environ 600 millions de livres sterling.

Cela représenterait un énorme profit pour le duo, qui s’est associé pour acheter 86% de West Ham pour un total de 86 millions de livres sterling.

Si West Ham est vendu à Kretinsky en 2023, comme cela aurait été prévu, pour environ 600 millions de livres sterling, Gold et Sullivan devraient réaliser 300 millions de livres sterling sur leurs investissements, après avoir prêté de l’argent au club et contracté une dette supplémentaire.

Et Simon Jordan de talkSPORT a conseillé à Gold et Sullivan de prendre l’argent et de s’enfuir !

S’adressant à Jim White, Jordan a déclaré : « 27% enlèvent à Gold et Sullivan l’influence dominante de l’entreprise. S’ils détiennent la majeure partie de l’actionnariat, tout ce qui dépasse 75 % vous permet de faire ce que vous voulez, mais avec 73 %, la structure est différente.

Les choses vont très bien à West Ham maintenant mais les relations entre Sullivan, Gold et les fans ont rarement été harmonieuses

getty

Daniel Kretinsky veut ajouter West Ham à son énorme portefeuille, le Tchèque possédant déjà des actions dans Royal Mail, Sainsbury’s et le club de football Sparta Prague

« Si j’avais écouté ce qu’ils avaient écouté, je courrais comme un bandit… ils ne changeront jamais le point de vue des gens, ce sera toujours l’équipe qui sera soutenue mais David Gold et David Sullivan peuvent en faire un comme en ce qui concerne les fans.

« Si leur motivation était de posséder un club de football qui les rembourserait et leur donnerait un gros tour de force tout en étant un club qu’ils prétendent soutenir, alors ils sont sur ce territoire.

« Mais je pense que si West Ham continue de progresser et de continuer à construire – construire le stade jusqu’à 62 500, se construire en tant que club de football, alors une évaluation de 600 millions de livres sterling pourrait être inférieure au niveau que les clubs de football peuvent attirer. »

Cette décision a été soutenue par Gabby Agbonlahor de talkSPORT, qui pense que West Ham est dans une position idéale pour attirer les investissements de la puissance financière de Kretinsky.

Jordan a été propriétaire de Crystal Palace pendant dix ans

Agbonlahor a qualifié les Londoniens de l’est de deuxième plus grand club de la capitale, plus grand qu’Arsenal et Tottenham.

Il a déclaré à talkSPORT: «Si j’étais milliardaire, je penserais que le club est dans un endroit parfait. Une super équipe, un super manager en ce moment.

«Ils ressemblent à une équipe qui va continuer à entrer dans les places européennes. Ils cherchent une très bonne tenue, West Ham.

« A part Chelsea, c’est le plus grand club de Londres. Ils ont dépassé Arsenal, ils ont dépassé les Spurs – et Brentford et Watford !

«Mais ils doivent maintenant s’accrocher à Declan Rice, s’accrocher à Michail Antonio, s’accrocher à Aaron Creswell, s’accrocher à ces joueurs et ajouter plus à leur équipe.

« Pourquoi ne peuvent-ils pas commencer à regarder les quatre premiers ? »