David Moyes dit que Manchester United a été empêché de remporter le titre de Premier League grâce au patron de Leeds Marcelo Bielsa en 2012

David Moyes insiste sur le fait que Marcelo Bielsa a joué un rôle énorme dans la perte du titre de Premier League par Manchester United face à son rival Manchester City en 2012.

L’Ecossais se prépare à affronter Bielsa samedi après-midi alors que West Ham United se rendra à Leeds United en Premier League.

Moyes a appris une leçon de Bielsa en 2012 qui s’est avérée coûteuse pour son futur employeur

Mais en 2012, Moyes était toujours en charge d’Everton et “El Loco” gérait l’Athletic Bilbao en Liga. L’Argentin a organisé une victoire en Ligue Europa contre United – un match auquel Moyes était présent.

Un mois plus tard, Everton a tenu l’équipe de Sir Alex Ferguson à un match nul 4-4 à Old Trafford pour faire basculer la course au titre en faveur des futurs champions de Manchester City.

Moyes se souvient : « J’ai toujours admiré Bielsa, où qu’il soit. Je me souviens que je suis allé voir son équipe de l’Athletic Bilbao contre Manchester United.

“Le jour où nous avons fait match nul 4-4 – cela a presque empêché Manchester United de remporter le championnat la saison avant le départ de Sir Alex – j’avais vu comment l’Athletic Bilbao jouait et je pensais que je devais jouer comme ça avec Everton, et nous obtenu un match nul.

Bilbao a battu les Diables rouges en Espagne

Et Everton crée une surprise qui s’est avérée coûteuse pour United et leur titre en 2012

« Ses équipes ont toujours une énergie incroyable. Le marquage d’homme à homme de tout le monde dans de nombreuses zones du terrain. Mais ils sont plus que cela, ils sont aussi une très bonne équipe de passes. Et pour cela, le manager mérite un grand crédit.

Samedi, Moyes affronte Bielsa lorsqu’il emmène West Ham à Elland Road.

Les Hammers ont fait le doublé contre Leeds la saison dernière et ont pris un bon départ pour cette campagne, leur seul coup dur survenant lors de la défaite dramatique 2-1 contre Manchester United le week-end dernier.

Moyes a ajouté : « Si vous regardez leurs matchs, ils ont connu un début de saison difficile, mais tout le monde aime regarder Leeds United.

«C’est un match vraiment difficile, avec l’énergie qu’ils mettent dans leur jeu, ce sera un test pour tous ceux qui les joueront.

«Je pense que nous allons juste essayer de faire ce que West Ham a fait récemment, d’être positif dans notre jeu et de marquer des buts, mais aussi d’être fort défensivement.

«Je pense que si vous regardez le jeu de Leeds, vous les considéreriez comme une équipe vraiment positive, nous devons donc penser comme ça aussi.

“Nous essaierons de les attaquer et de marquer quand nous le pourrons, mais nous aurons un autre travail difficile à essayer de nous défendre contre eux.”