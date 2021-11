David Moyes est un manager de « premier plan » comme Jurgen Klopp, Thomas Tuchel et Pep Guardiola, déclare Jack Wilshere alors que la légende d’Arsenal Ray Parlour soutient West Ham pour remporter la Ligue Europa

Jack Wilshere a insisté sur le fait que David Moyes est un manager d’élite dans la même catégorie que Jurgen Klopp, Thomas Tuchel et Pep Guardiola.

West Ham connaît une autre excellente saison, après sa sixième place la saison dernière.

Moyes passe un bon moment à West Ham

Ils occupent actuellement la quatrième place du classement de la Premier League et ont déjà battu Leicester City et Tottenham, tout en faisant match nul avec Manchester United en championnat et en les battant en Coupe Carabao.

En Europa League, cela se passe également extrêmement bien pour les Hammers qui se sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avec trois victoires et un nul lors de leurs quatre matches jusqu’à présent.

Et bien que certains, dont l’animateur de Drivetime Andy Goldstein, ne soient toujours pas convaincus par les capacités de Moyes, Wilshere est convaincu qu’il mérite d’être tenu en très haute estime.

« Je l’aime », a déclaré l’ancien milieu de terrain de West Ham et d’Arsenal à talkSPORT.

Certaines personnes doutent encore de Moyes – mais pas de Wilshere

« Je pense qu’il a fait un excellent travail là-bas et pour revenir de ce qu’il a fait à Man United, tout le monde doutait de lui, il est au top. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était un gestionnaire de « deuxième niveau », il a répondu : « Non. »

L’ancien international anglais Darren Bent a ajouté qu’il ne pensait pas que Moyes était « de premier plan » aux côtés du manager de Liverpool Klopp, du patron de Man City Guardiola et de l’entraîneur de Chelsea Tuchel, mais Wilshere a répondu: « Je pense qu’il l’est.

« Regardez ce qu’il a fait avec West Ham. »

Moyes est bien respecté par ses pairs, dont Guardiola

Pendant ce temps, la légende d’Arsenal, Ray Parlour, estime que les Hammers pourraient remporter la Ligue Europa, si Moyes parvient à bien gérer son équipe.

« Ouais absolument. Je pense qu’ils ont de très bonnes chances de le gagner », a déclaré Parlour au talkSPORT Breakfast.

« L’équipe qu’ils ont maintenant, nous avons vu en Premier League qu’ils peuvent concourir chaque semaine. Ils marquent des buts et sont excitants à regarder.

« Tout ce que David Moyes doit essayer de faire, et il l’a mentionné dans son interview hier soir, c’est de trouver le bon équilibre.

«Il doit aussi essayer de garder les gens frais pour la Premier League car ils sont en très bonne position. Il est très difficile de continuer à faire ce qu’ils font sur tous les fronts.

« Mais je pense que le club est au sommet en ce moment, ils le sont vraiment. »