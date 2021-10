David Moyes et Pep Guardiola vont sonner des changements pour le choc du quatrième tour de la Coupe Carabao

Manchester City est confronté à un test difficile alors qu’il se déplace pour affronter West Ham United au quatrième tour de la Coupe Carabao.

L’équipe de Pep Guardiola a connu un excellent début de saison et a assuré son passage à ce stade de la compétition avec une victoire à domicile 6-1 sur les Wycombe Wanderers.

David Moyes et Guardiola s’affronteront au London Stadium

Ils sont cependant certains de faire face à un test plus sévère au stade de Londres.

West Ham a progressé en battant Manchester United au dernier tour et vient de battre Tottenham Hotspur ce week-end.

Moyes sera ravi de la perspective de ce test et espère mener les Hammers à leur première victoire contre City depuis 2015.

Et vous ne les dépasseriez pas avec leur forme actuelle, ne perdant qu’un de leurs sept derniers matchs.

West Ham est en excellente forme West Ham v Manchester City : comment écouter

Le match du quatrième tour de la Carabao Cup doit avoir lieu le mercredi 27 octobre au London Stadium.

Le coup d’envoi est fixé à 19h45, heure du Royaume-Uni.

talkSPORT aura une couverture en direct d’Adrian Durham avec des commentaires sur la nuit provenant de Sam Matterface et Trevor Sinclair.

Pour vous connecter à talkSPORT, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Mark Noble pourrait commencer contre les détenteurs de la Coupe Carabao West Ham v Manchester City: Nouvelles de l’équipe

David Moyes semble prêt à apporter des changements importants à son équipe pour le choc avec Manchester City.

Alphonse Areola, Craig Dawson, Issa Diop, Mark Noble, Manuel Lanzini, Arthur Masuaku, Andriy Yarmolenko et Nikola Vlasic sont tous en lice pour commencer alors que les Hammers ont un œil sur l’affrontement de dimanche avec Aston Villa en Premier League

Moyes pourrait également amener plusieurs prospects de l’académie dans l’équipe.

Pep Guardiola est également susceptible de sonner les changements alors qu’il cherche à donner à ses jeunes joueurs talentueux une autre opportunité de briller.

L’un de ces joueurs est Cole Palmer qui s’est vraiment annoncé comme une star du futur.

City va sans aucun doute nommer plusieurs joueurs de renom, avec Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, John Stones, Nathan Aké et Fernandinho tous nommés sur le banc contre Brighton ce week-end.

Guardiola pourrait sonner les changements contre West Ham West Ham contre Manchester City : qu’est-ce qui a été dit ?

Guardiola a déclaré: « La Coupe de la Ligue est un tournoi dans ce pays et nous avons très bien réussi. « Nous l’avons remportée pour la quatrième fois consécutive et nous y sommes toujours.

« Nous savons quelle équipe nous allons affronter – West Ham à l’extérieur – donc ce n’est pas facile.

« En même temps, nous allons nous préparer à essayer de gagner le match comme nous le faisons dans n’importe quel match dans n’importe quelle compétition. »