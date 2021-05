David Moyes fait le point sur l’avenir de Jesse Lingard et Declan Rice alors que West Ham sécurise le football de la Ligue Europa

David Moyes insiste sur le fait que West Ham United fera tout son possible pour garder Declan Rice et Jesse Lingard dans l’est de Londres cet été.

Les Hammers ont conclu une belle saison à la sixième place après une victoire 3-0 contre Southampton dimanche, leur plus haut classement en Premier League depuis 1999 lorsque Harry Redknapp était aux commandes.

.

David Moyes veut garder Jesse Lingard et Declan Rice à West Ham la saison prochaine

Trois points contre une équipe assiégée des Saints ont permis au club d’enregistrer son total de points le plus élevé en Premier League, remportant un record de 19 matchs dans le processus.

Alors que les neuf buts de Lingard après son transfert de prêt en janvier de Manchester United ont fait la une des journaux, l’émergence continue de Rice en tant que l’un des meilleurs milieux de terrain de la ligue a garanti le football européen lors de la dernière poussée.

Les deux joueurs anglais joueront probablement un rôle sous Gareth Southgate lors du tournoi réorganisé de l’Euro 2020 cet été, mais l’avenir de leur club après l’été reste quelque peu incertain.

Lingard reviendra certainement à Old Trafford à la fin de son prêt, avec Rice également convoité par certaines des plus grandes équipes de la Premier League.

.

Rice a marqué le troisième but de West Ham dans une déroute 3-0 contre Southampton le dernier jour de la saison

Pourtant, Moyes pense que le vice-capitaine de West Ham jouera un rôle crucial dans leur campagne en Ligue Europa la saison prochaine.

“Je ne pense pas que David Sullivan, David Gold ou moi-même avons l’intention de perdre Declan Rice”, a déclaré Moyes.

«Nous venons de nous qualifier pour l’Europe, je pense que c’est une réussite brillante et Declan en est une grande partie et nous voulons qu’il soit également une grande partie de ce que nous ferons l’année prochaine.

Avec Bruno Fernandes l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe pour Ole Gunnar Solskjaer, l’avenir de Lingard à Man United reste trouble.

.

Moyes espère que Lingard n’a pas fait ses adieux aux fans de West Ham pour de bon

Pourtant, l’intérêt de West Ham est réel après que sa forme étincelante l’ait vu terminer avec 13 buts en 16 matchs, l’Ecossais désireux de garder le joueur de 28 ans dans l’est de Londres si les restrictions financières ne sont pas en place.

«J’espère que Jesse est là [next season], nous aimerions le garder mais il n’y a aucune garantie, il n’est pas notre joueur », a-t-il ajouté.

«Il a fait un travail exceptionnel pour nous en prêt et nous verrons où nous allons à partir de là.

«J’espère que Jesse appréciera également que West Ham ait été bon pour Jesse. Je pense qu’il était dans un endroit où il n’y a peut-être pas beaucoup d’autres clubs où ce qu’il a fait ici se serait produit pour lui.

.

L’Ecossais a construit son équipe autour de Rice après ses incroyables performances au milieu de terrain

«Nous lui avons donné une opportunité et une plate-forme. [We had] un groupe de joueurs qui étaient en bonne forme en janvier, Jesse nous a aidés mais il a rejoint un groupe de joueurs avec un élan et un club qui se portait bien et sur la bonne voie.

“Donc oui. J’aimerais garder Jesse.