David Moyes insiste sur le fait que West Ham n’a pas bien joué contre Chelsea et devra s’améliorer s’il veut se classer parmi les quatre premiers.

Arthur Masuaku est sorti du banc pour marquer ce qui s’est avéré être le vainqueur de la victoire 3-2 des Hammers lors du derby londonien à l’heure du déjeuner.

Moyes veut plus de son côté West Ham

Les visiteurs avaient pris la tête à deux reprises grâce à Thiago Silva et une frappe étonnante de Mason Mount, mais Manuel Lanzini et Jarrod Bowen ont récupéré la tenue de l’est de Londres.

West Ham était à la traîne dans les statistiques de possession, mais possédait le courage et la détermination de faire de l’après-midi un après-midi inconfortable pour les dirigeants de la Premier League et l’effort ambitieux de Masuaku (qui peut avoir été une croix) était mérité pour sa production spectaculaire à lui seul.

Les Hammers ont récemment traversé un gant certifié de matches de Premier League, affrontant Liverpool, Manchester City, Brighton et Wolves ces dernières semaines alors qu’ils cherchent à améliorer leur sixième place lors de la dernière campagne.

Pourtant, Moyes n’a toujours pas été impressionné par ce qu’il a vu de son côté contre les Bleus et a demandé plus à ses hommes.

Les joueurs célèbrent l’incroyable vainqueur d’Arthur Masuaku

« La vérité est que nous avons battu Chelsea aujourd’hui et je ne pense pas que nous ayons bien joué », a déclaré Moyes à talkSPORT.

«Je pense que nous pouvons jouer beaucoup mieux et je pense que nous allons devoir jouer beaucoup mieux si nous voulons rester au sommet, et je vais m’assurer que nous le fassions d’une manière ou d’une autre.

« Mais pendant que vous courez et que vous avez un peu de caractère et que vous essayez de vous accrocher et que vous essayez de ne pas donner trop d’opportunités, alors vous avez toujours une chance d’obtenir un but. »

À l’approche de la dernière moitié de la saison, les Hammers sont quatrièmes du classement, en demi-finale de la Coupe EFL et se sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

L’Ecossais salue le London Stadium après avoir revendiqué un autre scalp

Bien qu’il y ait eu certainement des moments impressionnants la saison dernière, l’incapacité de rivaliser avec les plus grandes équipes a effectivement anéanti toute chance d’entrer dans la Ligue des champions.

Les Hammers ont été battus deux fois par Chelsea, Manchester United et Liverpool, et ont pris deux points à Manchester City et Arsenal – mais ont déjà battu Chelsea, Liverpool et Tottenham en championnat, éliminant également les deux équipes de Manchester de la coupe.

Alors que Moyes admet qu’il veut parler d’atteindre la Ligue des champions, l’Ecossais est bien conscient du travail qui doit être fait.

« J’espère que ça va grandir, mais je suis aussi réaliste de savoir que nous devrons jouer beaucoup mieux », a-t-il ajouté.

Kurt Zouma et Ben Johnson sont sortis en boitant de blessures

«Mais la façon dont nous avons commencé la saison, nous étions vraiment bons et en très bonne forme.

« Nous devons donc y revenir rapidement, trouver ce niveau de performance. Mais j’ai toujours dit ceci ; puis-je défier les équipes au sommet ?

« Ce que je veux dire par là, puis-je les jouer ? Puis-je leur donner un jeu, puis-je les battre ?

«Je pense que nous semblons un peu plus susceptibles de le faire cette année. Que nous ayons la constance et la capacité au sein de l’équipe et que nous ne soyons pas blessés au cours d’une période, ce sera probablement vraiment la chose révélatrice. »