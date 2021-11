David Moyes : méritait-il plus de temps à Manchester United ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Cela fait sept ans que David Moyes a été limogé de son poste de manager de Manchester United.

L’Écossais a été démis de ses fonctions après que le club ait vacillé en 7e position de Premier League. À l’époque, beaucoup pensaient qu’il s’agissait du pire poste de direction de l’histoire de United.

Dans l’état actuel des choses, West Ham United de Moyes est six points au-dessus de United dans la ligue. Une fantastique victoire 3-2 sur Liverpool a placé les Hammers à la 3e place, à égalité de points avec Manchester City.

Moyes fait sans aucun doute un travail incroyable à West Ham et mérite d’être reconnu.

West Ham a battu Liverpool, Man City, Man United, Tottenham et Leicester cette saison. David Moyes pic.twitter.com/nFJqOR342Q – ESPN FC (@ESPNFC) 7 novembre 2021

Avec Ole Gunnar Solskjaer au bord du limogeage, une discussion intéressante peut avoir lieu pour savoir si Moyes aurait dû avoir plus de temps à United.

Le fait est que la gestion de West Ham ou d’Everton est totalement différente de la gestion de l’un des plus grands clubs du monde.

Prendre le relais de Sir Alex Ferguson n’allait jamais être facile, mais Moyes ne s’en est pas aidé non plus.

L’une de ses plus grandes erreurs a été de se débarrasser de tout le personnel de l’arrière-boutique. Moyes aurait dû se rendre compte qu’il avait besoin de quelques membres de l’ancien régime pour faciliter la transition.

De plus, un marché des transferts désastreux s’est ajouté à ses malheurs, United n’ayant réussi à sécuriser aucune de ses principales cibles.

Lancer une reconstruction avec juste Marouane Fellaini n’allait jamais être une tâche facile.

L’approche pragmatique de Moyes, qui avait fait des merveilles avec Everton, a été ressentie par les fans de United. Ce fut l’une des principales raisons de sa chute.

A West Ham, on voit une évolution de son style de jeu et un clone de sa célèbre équipe d’Everton. Comme l’a dit à juste titre The Telegraph : « Tout a changé, notamment la propre approche de Moyes. »

« Il est légitime de suggérer qu’il s’est considérablement amélioré en tant que manager depuis qu’il a été sommairement expulsé d’Old Trafford, éliminant les faiblesses du passé et apprenant de ses anciennes erreurs. »

«Il semble plus prêt à embrasser l’aventure, à demander à son équipe de jouer le genre de football progressif que les adeptes de West Ham pensent que leur club devrait adopter. Cela a été clair dans ses résultats.

Tactiquement, Moyes est peut-être un meilleur entraîneur que Solskjaer, mais cela ne signifie pas qu’il a ce qu’il faut pour gérer United.

Durant ses dix mois aux commandes, il n’a pas pu supporter la pression et a fini par s’effondrer sous le poids des attentes.

En regardant vers l’avenir, United doit faire appel à un manager qui a non seulement un style de jeu défini, mais aussi l’autorité pour imposer le respect dans le vestiaire.