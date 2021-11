David Moyes met la saga Man Utd au lit avec une mise à jour révélatrice sur l’accord avec Lingard

David Moyes a fait le point sur la saga des transferts de Jesse Lingard entre son équipe de West Ham et Manchester United lors de sa récente conférence de presse avant le choc des Hammers avec les Wolves.

Moyes a fait face aux médias avant son West Ham affrontement avec les loups ce week-end. L’Écossais a répondu à un certain nombre de questions concernant son équipe, y compris le saga de transfert en cours concernant Jesse Lingard.

Sur Lingard, le manager a été franc. Moyes a félicité Lingard pour ses performances, mais a semblé mettre fin aux rumeurs selon lesquelles le joueur de 28 ans retournerait dans l’est de Londres.

« Il est un Manchester United joueur et je ne vais pas parler des joueurs d’autres clubs. Nous avons apprécié d’avoir Jesse et il a apporté une grande contribution à l’équipe, mais nous avons évolué », a-t-il déclaré via football.london.

En effet, les rumeurs de Lingard à West Ham se poursuivent depuis son retour à Manchester United. Bien que, s’il devenait disponible comme le Telegraph le suggérait, cela pourrait être une opportunité trop belle pour la laisser passer.

Le manager était beaucoup plus enclin à parler de ses propres joueurs. Il a fait une mise à jour cruciale sur la blessure d’Angelo Ogbonna, provoquant des problèmes pour l’équipe.

«Je pense que la plupart des gens qui connaissent les blessures et les blessures aux ligaments croisés savent qu’ils ont tendance à prendre environ neuf mois.

« Vous regardez [Virgil] van Dijk et les gens de cet acabit et combien de temps il faut pour récupérer », a ajouté Moyes. « Il n’y a pas de retour rapide des croisés. Il y a une période qui doit être prise pour le temps de récupération. Donc je dirais probablement oui, ce sera difficile pour Angelo de rejouer cette saison.

Le directeur a ensuite fait le point sur Michel Antonio. L’attaquant a réussi à l’extérieur avec la Jamaïque, marquant deux fois. Antonio a ensuite été rapatrié alors que le copropriétaire des Hammers, David Sullivan, a affrété un jet privé pour ramener l’attaquant en Angleterre plus tôt.

« Nous avons pensé que cela valait la peine d’essayer de récupérer Mic plus rapidement, nous sommes heureux qu’il ait atteint ses objectifs mais plus heureux de le récupérer », a déclaré Moyes.

Confiance en l’avenir de Hammers

Moyes semble extrêmement confiant et satisfait des performances de son équipe jusqu’à présent. Il a salué son équipe pour l’esprit qu’ils ont montré les uns envers les autres jusqu’à présent.

« L’esprit d’équipe a toujours été très important. Il y a différentes façons de le construire, mais je pense que cela vient de gagner et d’avoir de bons joueurs et l’engagement des gens et nous l’avons », a-t-il déclaré.

West Ham a été formidable toute la saison. Cependant, Moyes sait que son équipe ne doit pas devenir complaisante. Au lieu de cela, il a l’impression que son équipe a ce qu’il faut pour décrocher une place parmi les quatre premiers si elle a la bonne attitude.

« Si la saison se terminait maintenant, je serais ravi de boire du champagne à cause de la qualité de l’équipe. Mais nous avons encore 20 matchs ou plus à jouer, nous devons donc simplement continuer comme nous avons joué et garder les joueurs en avant, mais je pense que nous pouvons mieux jouer, il y a plus à venir et des joueurs qui peuvent encore intensifier », a-t-il déclaré. .

« Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas le prendre [top four] au. »

Moyes fait l’éloge du patron des Wolves Lage

Moyes anticipait le match délicat avec les Wolves. Le manager a félicité Bruno Lage pour son travail depuis qu’il a pris les rênes de Molineux cet été.

« Il a fait du très bon travail après Nuno qui a fait un excellent travail. Les loups ont été l’une des meilleures équipes montantes au cours des trois ou quatre dernières années, entrant en Europe. Après un début difficile avec un nouveau manager, ils ont bien fait, ce sera donc un match difficile à Molineux », a-t-il déclaré.

En effet, Moyes sait à quel point la gestion de haut niveau peut être difficile, et il ne le prend certainement pas pour acquis.

« Chaque semaine est un défi et chaque semaine je dois faire mes preuves et tous les managers sont pareils. Nous avons vu à quel point il est facile de perdre son emploi alors que certains perdent le leur qui n’auraient peut-être pas dû. »

Avec la forme dans laquelle se trouve son équipe en ce moment, il semble qu’il n’aura pas à s’inquiéter de ce problème pendant un certain temps.

