David Moyes minimise les chances de West Ham en Ligue des champions, fait l’éloge des joueurs après la victoire de Chelsea et parle des plans de transfert de janvier

David Moyes a insisté sur le fait que West Ham ne fait pas partie des quatre meilleures équipes pour le moment malgré une brillante victoire sur Chelsea ce week-end.

Moyes était ravi du caractère dont son équipe a fait preuve pour revenir deux fois par derrière pour battre les champions d’Europe 3-2 au stade de Londres.

Moyes a reçu de nombreux applaudissements pour le redressement de West Ham

Cela a gardé la place des Hammers dans le top quatre, avec Tottenham dans leur cou, mais cela continue le facteur de bien-être autour du club en ce moment.

Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa avec facilité, et cela n’a pas nui à leur forme en championnat.

Moyes a reçu de nombreux compliments pour l’équipe qu’il a constituée à West Ham et il a parlé à Jim White de talkSPORT après cette victoire contre Chelsea.

« Je pense que nous n’avons pas très bien joué et nous avons battu Chelsea, ce qui le rend encore meilleur », a-t-il déclaré.

Les Hammers sont revenus deux fois par derrière pour battre Chelsea

«Normalement, vous devez jouer vraiment, vraiment bien et je pense juste que nous avons obtenu le résultat. Un peu de chance au final, mais c’était un super trois points.

Il a poursuivi : « La raison pour laquelle je peux dire que nous pouvons les défier (les meilleures équipes) est à cause de ce que j’ai vu des joueurs.

« Ce que j’ai vu des joueurs et ce que j’ai vu au début n’est pas décevant. Cela m’a donné confiance de parler des joueurs de manière positive.

« Les joueurs ont encore intensifié et ils sont sur le coup.

«Il y a eu quelques matchs récemment où nous avons été en dessous, mais je n’ai pas l’impression que nous avons beaucoup mieux joué aujourd’hui que contre Brighton ou les Wolves.

« La différence aujourd’hui, c’est que nous avons marqué des buts, l’un a été un penalty et l’autre a été un peu chanceux d’un centre, mais dans l’ensemble, l’autre soir, nous n’avons pas eu de chance.

« Nous nous sommes améliorés et cela m’a donné confiance que nous pouvons défier les quatre premiers.

Il y a une bonne ambiance autour du stade de Londres en ce moment

«Je ne pourrais jamais me retourner et dire que nous serons une des quatre meilleures équipes, pas là où nous en sommes en ce moment.

« Je pense que la régularité pour rester dans le top huit nous donnera toujours une chance de voir ce que nous pouvons faire. »

L’atmosphère à l’intérieur du stade de Londres était incroyable samedi alors qu’ils battaient Chelsea, et Moyes peut s’en attribuer le mérite.

Il a déclaré : « Je pense que les matchs dans le stade ont été vraiment bons. Je dois dire que beaucoup d’éloges doivent être adressés aux joueurs pour leurs efforts. Leur course et les buts qu’ils marquent, il n’y a pas beaucoup d’équipes en Premier League avec une différence de buts positive.

«Ceux qui ont sont toutes les meilleures équipes et nous sommes l’un de ceux qui ont. Je suis content de ça parce que je veux être une équipe qui marque des buts et qui est divertissante.

West Ham rêve d’une place potentielle en Ligue des champions la saison prochaine

«Je veux aussi être méchant et que les équipes ne marquent pas contre moi. C’est un équilibre, mais pour le moment, je prendrai le 3-2 contre Chelsea.

Moyes sera désormais chargé de poursuivre cette forme jusqu’en 2022 et, espérons-le, de se qualifier à nouveau pour la Ligue Europa, voire peut-être la Ligue des champions.

Le marché des transferts de janvier s’ouvre sous peu et le patron de West Ham a laissé entendre qu’une signature pourrait être faite, mais seulement si la bonne se présente.

Le prêt de Jesse Lingard en janvier 2021 a été inspiré et les a renvoyés dans le top six, et c’est le genre d’impact qu’il recherchera à nouveau.

Moyes a ajouté : « Si nous le pouvions, nous essaierions de (renforcer en janvier). C’est génial que la fenêtre soit ouverte car cela signifie que vous pouvez essayer d’effectuer un transfert, mais cela ne signifie pas qu’il y a des transferts que vous devez obtenir.

« Trouver des joueurs qui peuvent faire la différence en janvier n’est pas une chose facile à faire. »

