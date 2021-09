David Moyes révèle l’influence de Bielsa dans le coût de la ligue à Man Utd

in

Le patron de West Ham, David Moyes, a révélé que Marcelo Bielsa avait déjà joué un rôle indirect en aidant à empêcher Man Utd d’être un champion sacré.

S’exprimant avant l’affrontement des Hammers avec Leeds samedi, Moyes a parlé de son « admiration » pour son prochain homologue. Alors qu’il était encore manager d’Everton en 2012, Moyes s’est souvenu de la façon dont il regardait avec admiration l’équipe de Bielsa à l’Athletic Bilbao à l’époque.

Bilbao a battu Man Utd 2-1 et 3-2 lors des matches aller et retour de ses 16 derniers matches de Ligue Europa en 2012.

Un mois plus tard, Everton a tenu l’équipe de Sir Alex Ferguson à un match nul 4-4 à Old Trafford pour faire basculer la course au titre en faveur des futurs champions Man City.

Moyes a rappelé (via l’AP) : « J’ai toujours admiré Bielsa, où qu’il soit. Je me souviens que je suis allé voir son équipe de l’Athletic Bilbao contre Manchester United.

« Le jour où nous avons fait match nul 4-4, cela a presque empêché Manchester United de remporter le championnat la saison avant le départ de Sir Alex.

« J’avais vu comment l’Athletic Bilbao jouait et je pensais que je devais jouer comme ça avec Everton, et nous avons obtenu un match nul.

« Ses équipes ont toujours une énergie incroyable. Le marquage d’homme à homme de tout le monde dans de nombreuses zones du terrain.

«Mais ils sont plus que cela, ils sont aussi une très bonne équipe de passes. Et pour cela, le manager mérite un grand crédit.

Moyes révèle le plan de match de West Ham contre Leeds

Jambon occidental a battu Leeds à domicile et à l’extérieur dans la ligue la saison dernière et a fait un autre début encourageant cette saison.

Avant le choc de 15 heures à Elland Road demain, Moyes a admis que son équipe devra “penser comme” Leeds afin d’obtenir un résultat positif.

« Si vous regardez leurs matchs, ils ont connu un début de saison difficile, mais tout le monde aime regarder Leeds United.

«C’est un match vraiment difficile, avec l’énergie qu’ils mettent dans leur jeu, ce sera un test pour tous ceux qui les joueront.

«Je pense que nous allons juste essayer de faire ce que West Ham a fait récemment. Être positif dans notre jeu et marquer des buts, mais aussi être fort défensivement.

« Je pense que si vous regardez le jeu de Leeds, vous les considéreriez comme une équipe vraiment positive. Nous devons donc penser comme ça aussi. Nous essaierons de les attaquer et de marquer quand nous le pourrons, mais nous aurons un autre travail difficile à essayer de nous défendre contre eux.

Le redoutable attaquant Michail Antonio reviendra pour diriger l’attaque de West Ham. Avec Pascal Struijk suspendu et Diego Llorente et Robin Koch exclus pour cause de blessure, Antonio sera confiant de remplir ses bottes.

