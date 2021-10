Trevor Sinclair pense que le patron de West Ham, David Moyes, serait mieux placé pour gérer Manchester United maintenant, sept ans après avoir été limogé par les Red Devils.

Moyes a rajeuni sa carrière en faisant des miracles avec les Hammers, les guidant vers l’Europe la saison dernière avant un bon début de campagne 2021/22, qui les place actuellement quatrième de Premier League.

Moyes a conquis les fans de West Ham, puis certains

Il a à lui seul transformé l’ambiance au stade de Londres – et des fans auparavant mécontents ont regardé avec ravissement les hommes de Moyes éliminer Manchester City de la Coupe Carabao aux tirs au but hier soir.

cela signifie que les Hammers sont qualifiés pour les quarts de finale de la coupe, alors qu’ils volent également haut au sommet de leur groupe de la ligue Europa avec trois victoires sur trois.

Tout cela représente tout un revirement pour Moyes. Après onze années réussies à Everton, la réputation de l’Écossais a été mise à mal lorsqu’il a succédé à Sir Alex Ferguson à Old Trafford en 2013.

Son mandat a duré moins d’un an, avant que d’autres malchances ne s’ensuivent à la Real Sociedad et à Sunderland.

Sinclair insiste sur le fait que Moyes n’était pas prêt pour les Diables rouges, mais revenir de ces expériences et évoluer en tant que manager le rendrait meilleur dans son travail aujourd’hui.

Beaucoup pensaient que Moyes était fini après quelques années difficiles dans la gestion

Ironiquement, il pourrait bientôt être disponible, car un autre successeur de Sir Alex prouve à quel point le travail peut être difficile.

Ole Gunnar Solskjaer connaît une lutte similaire à celle de Moyes, beaucoup estimant également que le Norvégien inexpérimenté n’est pas fait pour le rôle.

Sinclair a déclaré lors du talkSPORT Breakfast: «Je ne pense pas que Moyes aurait réussi à Manchester United la première fois.

«Je pense que le travail était trop gros pour lui, trop tôt, et je pense que c’était probablement le mauvais moment pour accepter le travail.

La défaite 5-0 de Man United contre Liverpool dimanche était pire que tout sous Moyes

« Il est dans une meilleure position pour faire ce travail maintenant, après les déceptions, en regardant en arrière et en analysant où cela s’est mal passé.

« Avoir un peu d’expérience à l’étranger, revenir et le travail qu’il a fait à West Ham. Je pense qu’il est un meilleur manager général.

« Quand on parle d’apprendre de ses erreurs, vous voyez Phil Foden hier soir, il n’a même pas travaillé le gardien [with his penalty].

« Il sera dévasté ce matin, vidé hier soir, mais à long terme, manquer ce penalty fera probablement de lui un meilleur joueur à l’avenir. »