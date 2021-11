David Moyes s’ouvre sur un départ «choc» de West Ham… mais maintenant il prospère avant le 1000e match historique qui pourrait voir Hammers atteindre la phase à élimination directe de la Ligue Europa

David Moyes admet qu’il a appris d’une première période «difficile» à West Ham, alors qu’il prépare son équipe pour un match qui pourrait les mener à la phase à élimination directe de la Ligue Europa jeudi.

L’Écossais a été reconduit dans ses fonctions de patron des Hammers en décembre 2019, après un séjour de six mois relativement infructueux au club lors de la campagne 2017/18.

Moyes a prouvé que beaucoup de gens avaient tort lors de son deuxième passage au club

Il a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison après le limogeage de Manuel Pellegrini en novembre 2017, le club étant 17e et menacé de relégation.

Bien qu’il n’ait remporté que neuf de ses 31 matchs en charge, Moyes a réussi à éviter la chute du club, mais cela ne lui a pas suffi pour décrocher un nouveau contrat dans l’est de Londres.

Il a révélé qu’il avait même rencontré de nouvelles recrues potentielles avant la saison 2018/19, avant de se faire dire de manière choquante qu’il ne continuerait plus en tant que manager.

Moyes a déclaré au Sun avant son 1000e match en gestion: «Cette période a été vraiment difficile. Nous pensions avoir fait du très bon travail, en fait, nous avions fait des plans.

West Ham a été fantastique cette saison

« J’avais rencontré quelques joueurs que je pensais entrer pour la prochaine période parce que je pensais que nous allions continuer, et puis à l’improviste, ce n’était pas là.

«Ça a été un choc. Était-ce une période décevante? Oui ça l’était. »

Un an et demi après avoir été lâché par West Ham, l’ancien patron d’Everton et de Manchester United a de nouveau été embauché pour maintenir le club en Premier League.

Depuis lors, il a fait cela et bien plus encore, les guidant à la sixième place de la Premier League la saison dernière et en Europa League.

Moyes n’était pas fantaisiste après son premier passage au club

Une victoire contre Genk jeudi signifierait que les Hammers se qualifieraient pour la phase à élimination directe de la compétition et, avec la quatrième place de son équipe en Premier League, les choses se passent plutôt bien pour le joueur de 58 ans.

Moyes dit qu’il est reconnaissant que les propriétaires de West Ham l’aient ramené au club – mais il semble que ce soit un accord qui a été conclu pour toutes les parties.

« West Ham est un bon club pour moi, et je suis vraiment reconnaissant aux propriétaires de m’avoir ramené », a-t-il ajouté.

« Parfois, lorsque vous êtes mis dans une position, il est très difficile de riposter et les propriétaires m’ont donné une chance de riposter et je vais continuer à donner des coups de poing. »