David Nelson de Coindesk: Fork maintiendra la hausse du prix de l’Ethereum à long terme

David Nelson, un journaliste de Coindesk, discute de la fourchette Ethereum (ETH / USD), du potentiel d’investissement dans Ethereum par rapport au Bitcoin (BTC / USD) et d’autres développements connexes sur le Worldwide Exchange sur CNBC. Lorsque l’hôte lui a demandé d’expliquer le récent fork, il a répondu :

« Avec la récente hausse des prix des crypto-monnaies, vous voyez des investisseurs avec un plus grand appétit pour le risque. Avec la fourche Ethereum, nous assistons à une évolution qui la rendrait vraiment plus efficace. Il y a tellement de problèmes avec la croissance d’Ethereum. Et avec les crypto-monnaies en général en raison du nombre de transactions pouvant être exécutées via ce réseau. Ce que nous voyons avec ce fork est un effort pour changer la façon dont les choses fonctionnent dans les coulisses afin qu’il améliore le traitement des transactions et soit beaucoup plus efficace. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le rallye post-fork tiendrait, s’il s’agissait d’une anomalie à court terme «sous le capot» compte tenu de la récente course aux ours et de ce qu’il pensait de la voie à suivre, Nelson a répondu :

“Il est vraiment difficile de savoir où les prix iront du jour au lendemain, mais la fourchette maintiendra le prix d’Ethereum élevé à long terme alors que les investisseurs regardent ce qui essaie de devenir une sorte d’ordinateur mondial et constatent qu’il fonctionne mieux sous le capot dans termes de ce qu’il est sur le point de faire. Lorsque vous avez un réseau plus performant, vous pouvez en faire plus, et si vous pouvez en faire plus, alors vous avez plus de cas d’utilisation. Avec un cas d’utilisation plus large, vous pouvez voir que le prix pourrait être un peu plus durable à l’avenir.

Il a ajouté que pour les connaisseurs, Ethereum se distingue comme un investissement attrayant car vous pouvez en faire tellement plus qu’avec Bitcoin. Il a un grand potentiel avec beaucoup de choses qui peuvent en découler.

