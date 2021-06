David O. Morrell Jr. affrontera le Mexicain invaincu Mario Cazares le dimanche 27 juin

MINNEAPOLIS (XX juin 2021) – Le champion invaincu WBA des super-moyens et sensation cubaine David O. Morrell Jr. défendra son titre contre l’espoir mexicain invaincu Mario Cazares dans un match de 12 rounds qui sera la tête d’affiche de la Night of PBC Boxing sur FOX et FOX Deportes le dimanche 27 juin de The Armory à Minneapolis.

La télédiffusion débutera à 20 h HE / 17 h HP et mettra en vedette l’artiste éliminatoire des poids de croisière Efetobor Apochi affrontant un autre boxeur invaincu comme Brandon Glanton dans un co-événement principal de 10 rounds, tandis que le concurrent de poids super léger Omar “El Relámpago” Juárez affrontera All Rivera dans une attraction de 10 tours qui ouvrira la soirée.

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions et Warriors Boxing, sont en vente maintenant et peuvent être achetés via Ticketmaster et à The Armory à http://ArmoryMN.com/.

“David Morrell a une courte carrière en tant que professionnel, mais s’est déjà imposé comme une puissance de 168 livres et cherchera à impressionner à nouveau le 27 juin sur FOX”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. Morrell sera motivé pour impressionner alors qu’il retourne dans sa ville natale d’adoption et se bat devant la foule de sa ville natale à The Armory. Mario Cazares est un concurrent difficile qui se dresse sur son chemin et il sait déjà ce que c’est que de se lancer après avoir battu Julio Cesar Chávez Jr. lors de son dernier combat. S’ajoutant à un combat explosif des poids lourds comme celui d’Efetobor Apochi et Brandon Glanton, ainsi que celui de la montée d’Omar Juárez contre le dur à cuire All Rivera, fait du 27 juin un retour de boxe incontournable à The Armory à Minneapolis.

Morrell (4-0, 3 KOs) est actuellement basé et s’entraîne à Minneapolis démontrant son talent prodigieux, qui l’a fait se démarquer dans la boxe amateur emblématique à Cuba et aux États-Unis depuis son arrivée dans le pays en 2019. Le boxeur de Le joueur de 23 ans a remporté le titre intérimaire avant d’être élevé après avoir dominé Lennox Allen, alors invaincu, lors d’un concours FOX en août 2020. Morrell vient d’éliminer Mike Gavronski au troisième as lors de son dernier combat en décembre de l’année dernière. , qui était sa première fois en tête d’affiche d’une soirée sur FOX. Morrell reviendra se battre pour la deuxième fois à l’Armory dans sa ville natale d’adoption et la première fois depuis ses débuts professionnels là-bas en août 2019, arrêtant Yendriz Valdez.

“Comme toujours, je suis reconnaissant à toute mon équipe pour l’opportunité de réintégrer le ring de The Armory à Minneapolis une fois de plus”, a déclaré Morrell. «Ce combat est encore plus spécial pour moi car ce sera ma première défense de titre contre mon peuple de Minneapolis. Je veux déjà ressentir à nouveau cette énergie incomparable des fans contre un très bon rival. Nous avons été très prudents dans notre entraînement, maintenant il est temps de s’amuser ».

Cazares (12-5, 5 KOs) a remporté la meilleure victoire de sa carrière lors de son dernier match en battant l’ancien champion du monde et compatriote Julio Cesar Chávez Jr. par décision technique lorsque les trois juges l’ont fait battre à l’arrêt du combat. le sixième tour. Le vétéran de 30 ans est professionnel depuis 2015 et avait ajouté trois victoires à son alignement en 2019 avant de l’emporter sur Chávez en septembre 2020. Cazares est originaire de Baja California, au Mexique et combattra pour la première fois aux États-Unis. 27 juin.

«C’est le genre de combat de championnat pour lequel je me suis entraîné. Je respecte définitivement la boxe cubaine et le style de Morrell », a déclaré Cazares. « C’est quelqu’un de très expérimenté en tant qu’amateur et il le montre en tant que professionnel, mais j’adore me rendre dans la ville de mon adversaire. Les fans de Minneapolis et ceux qui regarderont le combat sur FOX et FOX Deportes seront émerveillés le 27 juin. »

Apochi (11-0, 11 KOs) est un boxeur nigérian qui s’est entraîné sous la direction du célèbre entraîneur Ronnie Shields au Texas et est un professionnel depuis 2016. Le boxeur de 33 ans avait dominé un autre adversaire invaincu en avril de cette année quand il a renversé Deon Nicholson à plusieurs reprises en route pour triompher par TKO au troisième tour. Apochi a une séquence de cinq victoires consécutives depuis 2019 qui comprend des KO notables contre Earl Newman et Joe Jones.

“Je suis ravi de revenir sur le ring”, a déclaré Apochi. « Je suis venu aux États-Unis pour une seule raison : boxer. Je fais toujours mon travail et je suis ravi de pouvoir démontrer mon arsenal comme je ne l’ai pas encore démontré. Glanton m’a provoqué car il croit beaucoup, mais je veux vraiment le faire passer pour un imbécile. J’apporte le drame, l’action et la guerre. Je suis prêt à faire mes preuves encore et encore. Aucun cruiserweight n’est capable d’atteindre la cloche finale contre moi. C’est impossible. Gianton sera éliminé.”

Glanton (13-0, 11 KOs) a 29 ans et affrontera son adversaire le plus coriace à ce jour dans le puissant Apochi. Né à Atlanta et résidant actuellement à Riverside, en Californie, Glanton a remporté deux victoires TKO en 2020 et fera ses débuts en 2021 lorsqu’il roulera vers le 27 juin. Sa carrière amateur était notoire, y compris une quatrième place aux essais olympiques américains en 2015 avant de devenir pro en 2017 et de terminer ses huit premiers combats avant la cloche finale.

“Je suis heureux d’avoir eu cette opportunité, je l’attendais depuis longtemps”, a déclaré Glanton. « Nous nous entraînons toujours dur pour affronter les meilleurs. La seule chose qui change, c’est la victime qui se tient devant moi sur le ring. Le public et la presse verront ma meilleure version le 27 juin. Quant à mon adversaire… eh bien, vous ne pouvez que prier pour lui.”

Juárez (11-0, 5 KO) continue de grimper dans la division des 140 livres et a remporté son premier combat de 10 rounds en avril de cette année en battant facilement Elías Araujo par décision unanime d’ouvrir sa campagne 2021 avec succès après avoir compté avec quatre victoires en 2020. Juárez a été félicité autant pour ses efforts en dehors du ring que pour ce qu’il a accompli en son sein. Le boxeur de 21 ans a obtenu son diplôme d’études secondaires à Brownsville, au Texas, puis a rendu l’affection de sa communauté avec des discours de motivation pour la jeunesse de l’État. Le Sénat et la Chambre des députés de l’État du Texas ont ensuite reconnu ses efforts par un prix.

“Je suis tellement reconnaissant d’avoir une autre opportunité de montrer mes talents aux gens qui me verront me battre pour FOX”, a déclaré Juarez. « C’est un autre combat qui va me permettre d’aller plus loin. Rivera me double dans le nombre de combats menés, il sera donc dangereux à cause de cette expérience, mais je sens que je suis à un autre niveau et je veux montrer à tout le monde que je suis capable d’être un combattant de classe mondiale. Ma formation a atteint un autre niveau, ma confiance est à son comble et je veux déjà le temps de me battre le 27 juin ».

Le Philippin Rivera (21-5, 18 KOs) revient à l’action après avoir perdu aux points contre le champion des deux divisions Rances Barthelemy sur FOX en janvier. Le vétéran de 28 ans a remporté quatre de ses six derniers matchs, dont une victoire de 12 points contre Rodel Wenceslao en 2020. Le 27 juin marquera la troisième fois que Rivera se battra aux États-Unis en tant que professionnel, après avoir affronté un espoir talentueux. Malik Hawkins auparavant. Rivera a déjà surmonté l’adversité avec une séquence de 10 victoires consécutives après avoir perdu lors de ses débuts professionnels en 2011.

“Je suis prêt à remonter sur le ring”, a déclaré Rivera. « Cette fois, il n’y aura pas d’excuses. Omar Juárez doit être prêt pour la guerre, car je vais le submerger dans le cadre de mon chemin vers la gloire. »