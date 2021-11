David Ornstein revendique FSG et Steven Gerrard

Photo de Ian MacNicol/.

David Ornstein a déclaré sur Sky Sports News (7 h 37, le 12 novembre 2021) que les propriétaires de Liverpool n’auraient pas nommé Steven Gerrard comme manager du club d’Anfield directement des Rangers.

Le journaliste bien connu et respecté a affirmé que le Fenway Sports Group (FSG) n’aurait pas eu Gerrard directement du club Ibrox des Rangers.

Gerrard a été nommé nouveau directeur d’Aston Villa.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool a quitté son poste chez les Rangers.

Gerrard a guidé le Gers vers le titre de Premiership écossaise la saison dernière.

Le joueur VENDU de votre club qui floppe

BridTV

5789

Le joueur VENDU de votre club qui floppe

881415

881415

centre

13872

Ce que David Ornstein a dit

Ornstein a déclaré sur Sky Sports News (7 h 37, le 12 novembre 2021) : « Une chose avec les propriétaires de Liverpool, la FSG, c’est qu’ils n’ont garanti à personne le poste et bien qu’il y ait une ambition claire pour Gerrard d’aller travailler à Liverpool et de nombreux fans de Liverpool adoreraient le voir, je ne pense pas que les propriétaires de Liverpool soient du genre sentimental qui le regarderont bien faire aux Rangers et diront, « à vous de venir ». Et Gerrard en aurait été parfaitement conscient.

Photo de Ian MacNicol/.

Aston Villa tremplin vers Liverpool ?

Villa est un club massif établi en Premier League.

Il y aura de grandes attentes de Gerrard à Villa, et l’ancien manager des Rangers devra faire de son mieux.

À notre avis, quitter les Rangers pour Villa ne fera qu’améliorer les chances de Gerrard de gérer Liverpool à l’avenir.

Après tout, les propriétaires de Liverpool pourront suivre de près l’Anglais et surveiller régulièrement ses progrès.

Les Rangers sont un club massif, mais la Premiership écossaise n’est pas au niveau de la Premier League.

Cependant, nous devons également noter que Jurgen Klopp se porte extrêmement bien à Liverpool maintenant et qu’il est peu probable qu’il parte de si tôt.

Dans d’autres nouvelles, « Qu’est-il arrivé à notre club de football »: certains fans de West Ham discutent de la rumeur concernant un homme de 10 millions de livres sterling