David Ortiz et sa femme Tiffany divorcent après 25 ans ensemble

David Oritz et sa femme Tiffany ne sont plus en couple. Comme mentionné par PEOPLE, la légende des Red Sox de Boston divorce de Tiffany après 25 ans ensemble. Les deux ont commencé à sortir ensemble en 1996 et se sont mariés en 2002. Tiffany a partagé la nouvelle sur sa page Instagram.

« Au cours des 25 dernières années, David et moi avons partagé une belle aventure amoureuse et de partenariat », a écrit Tiffany. « Nous avons pris la décision d’entrer ensemble dans une nouvelle phase de notre parcours de vie, non pas en couple, mais en tant qu’amis et coparents de nos incroyables enfants. » Ortiz et Tiffany partagent deux enfants, D’Angelo et Alexandra. Le triple champion des World Series a également une fille, Jessica, issue d’une relation précédente.

Ce n’est pas la première fois que le mariage d’Ortiz fait la une des journaux. En 2013, Ortiz a demandé le divorce et a expliqué pourquoi ils ont décidé d’annuler les choses. « Il y a des situations dans la vie qui fonctionnent pendant un certain temps et à un moment donné, elles ne fonctionnent plus et vous devez passer à autre chose », a déclaré Ortiz dans une interview avec MLB.com et WEEI.com. « Je passe à autre chose. Elle passe à autre chose. Espérons que tout le monde respecte cela. »

À l’époque, Ortiz jouait pour les Red Sox et il a déclaré que ses problèmes personnels ne se poursuivraient pas sur le terrain. « Je vais séparer les choses », a déclaré Ortiz. « Tout ce qui m’arrive en dehors du terrain se produit, mais j’essaie de ne pas confondre cela et d’intégrer cela dans mon travail. Je sais comment séparer les choses. La vie personnelle compte, et j’espère que tout le monde respecte cela. » Cependant, en 2014, le couple s’est remis ensemble et Tiffany a déclaré qu’ils étaient « meilleurs que jamais ».

« Nous nous sommes séparés pendant un moment », a déclaré Tiffany, selon le Boston Herald. « Nous l’avons fait, mais nous nous sommes terriblement manqués. » Le couple a fondé le David Ortiz Children’s Fund en 2007, et Tiffany a expliqué pourquoi l’organisation est importante pour eux. « Nous soutenons des choses comme les chirurgies cardiaques pour les enfants. Il y a une longue liste d’enfants qui ont vraiment besoin de ces chirurgies et sans notre aide, ils n’ont nulle part où aller », a déclaré Tiffany. Oritz a joué pour les Twins du Minnesota de 1997 à 2002 et les Red Sox de 2003 à 2016. En plus de remporter trois World Series avec les Red Sox, Ortiz a été sélectionné 10 fois dans l’équipe All-Star et a remporté le Silver Slugger Award à sept reprises.