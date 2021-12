David Ortiz révèle la clé pour punir Mariano Rivera

le dominicain David Ortiz a révélé ce que son arme devait blesser Mariano rivera lorsqu’ils s’affrontaient, que ce soit en saison régulière ou en séries éliminatoires de MLB.

Ortiz a un bon bilan contre Mariano Rivera, il a été l’un des rares à avoir réussi à blesser Mariano Rivera, qui est considéré comme le meilleur proche de l’histoire de la Major League.

« Ce n’était pas amusant d’affronter Mariano, je me moquais de mon succès contre lui, mais j’avais une arme en ma faveur : j’essayais de garder mes mains près de mon corps à chaque coup et je savais que je pouvais frapper C’est pourquoi pour faire face à Mariano, je ferais deux choses, je frapperais davantage la plaque et mes mains seraient plus que normales ainsi que ma jambe droite. l’extérieur tomberait au milieu de l’assiette « , a déclaré Ortiz

Tout au long de sa carrière dans les majors, tous les frappeurs qui ont affronté Mariano Rivera n’ont pas bien fait les choses, il a causé des frustrations dans de nombreux bâtons, c’est pourquoi aujourd’hui il est entré à l’unanimité au Temple de la renommée.

Parmi ceux connus pour avoir réussi à nuire à Mariano Rivera figurent David Ortiz, Miguel Cabrera, Manny Ramírez, Roberto Alomar, Luis González, Dave Roberts, Miguel Tejada, Víctor Martínez, David Wghith, Iván Rodríguez, Ichiro Suzuki, entre autres noms.

