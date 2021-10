David Ortiz, suspect par balle, tué en République dominicaine

L’homme accusé d’avoir tiré sur la légende du baseball David Ortiz en juin 2019 a été tué dimanche en République dominicaine, selon le journal dominicain Listin Diario (par MSN). Luis Alfredo Rivas-Clase aurait été abattu dimanche après-midi. Il conduisait et était poursuivi par des hommes dans un autre véhicule qui ont tiré plusieurs coups de feu devant le complexe Colinas Mall. Au total, 14 personnes ont été arrêtées lors de la fusillade d’Ortiz et Rivas-Clase était le 15e suspect.

Ortiz a reçu une balle dans le bas du dos et a subi plusieurs interventions chirurgicales en République dominicaine et aux États-Unis. Il a été rapporté qu’Otiz était assis à côté de la victime présumée de la fusillade et qu’il n’était pas la cible. Cinquante jours après la fusillade, Ortiz est sorti de l’hôpital. En septembre 2019, la légende des Red Sox de Boston a parlé de l’incident.

“Les gens doivent comprendre, ce n’est pas un film où vous vous faites tirer dessus dans la rue et vous êtes de retour deux minutes plus tard”, a-t-il déclaré au Boston Globe. “Non, je me suis fait tirer dessus et j’ai failli mourir. Je n’ai qu’une vie à vivre. Je ne peux pas simplement aller à la pharmacie et en acheter une autre.” Ortiz a poursuivi en disant: “Je veux savoir qui a fait ça. “Je ne vais pas m’asseoir et me détendre s’il y a quelqu’un qui veut me tuer.”

Ortiz, 45 ans, a commencé sa carrière en MLB en 1997 en tant que membre des Twins du Minnesota. Il a été avec les Twins pendant six saisons avant de rejoindre les Red Sox en 2003. Au cours de ses 14 saisons à Boston, Ortiz a été sélectionné 10 fois pour le match des étoiles et a remporté trois titres de la Série mondiale. Pour sa carrière, Ortiz a frappé 541 circuits tout en enregistrant 1 768 points produits. Les Red Sox ont retiré le maillot n ° 34 d’Ortiz et il est membre du Temple de la renommée de l’équipe.

“J’aime embrasser les gens, les mettre à l’aise avec moi. J’ai toujours été très accessible, mais je pense que je vais réduire un peu cela maintenant”, a déclaré Ortiz après le tournage. “Une leçon que j’ai apprise est que vous ne pouvez pas être naïf. Il se passe beaucoup de choses maintenant dont vous devez être conscient. Je dois faire attention et être plus prudent.”