David Oyelowo parle de la réalisation de “ The Water Man ” et nous discutons du teaser de la phase 4 de Marvel

David Oyelowo se joint à l’émission pour discuter de son premier long métrage de réalisateur The Water Man. Le film que les critiques qualifient de «spielbergien» met en vedette Rosario Dawson, Maria Bello, Alfred Molina et David Oyelowo lui-même. Oyelowo partage une incroyable histoire dans les coulisses de la façon dont il a été poussé dans le fauteuil du réalisateur juste avant le tournage, ses principes pour raconter une histoire de «Pixar en direct» et plus encore.

Marvel a laissé tomber les dates et les images de sa liste de phase 4, mais nous discutons également de certains titres notables qui ont été laissés de côté. Sean et Gabe donnent leurs dernières réflexions sur la première saison d’Invincible après la finale et l’annonce qu’Amazon avait commandé au moins 2 saisons supplémentaires pour leur plate-forme de streaming. Alors que Jake et Kevin ont pu rattraper The Mitchells vs The Machines qui a chuté la semaine dernière sur Netflix, et donner leur avis sur ce qui est devenu l’un de leurs favoris de l’année jusqu’à présent.