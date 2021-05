David Oyelowo raconte une histoire douce sur le fait de devenir besties avec Oprah et comment il pensait que cela offenserait sa mère

Vous savez quoi, c’est drôle. Ma mère, elle ne pouvait pas distinguer ce qui était réel et ce qui était imaginé arriver à mon jeu d’acteur … J’ai fait ce film appelé Red Tails dans lequel mon personnage meurt dans le film – désolé alerte spoilers pour quiconque n’a pas vu Red Tails – mais elle est venue à la première. Tu sais, j’avais fait ce film, j’en étais très fier, je me suis tourné vers elle après, je lui ai dit: ‘Maman, qu’est-ce que tu en as pensé?’ Elle a dit: «Je n’aime pas ce film. Je me suis dit: «Qu’est-ce que tu veux dire, tu n’aimes pas ce film? ‘Tu meurs. Je n’aime pas te voir mourir. Pourquoi es-tu mort? Je me suis dit: “ Maman, je suis ici. ” Alors, quand j’ai eu ce film Le majordome et que j’ai su qu’Oprah jouait ma mère, “ J’étais comme, oh mon Dieu, elle va détester ça. Elle va penser que je l’abandonne. J’ai dit: «Maman, je fais ce film The Butler; Oprah joue ma mère. Elle a dit: «Oh! C’est parfait!’