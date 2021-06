David Oyelowo, Rose Byrne et Domhnall Gleeson parlent de « Peter Rabbit 2 » [EUR Exclusive] 10z viral

in

*Nous avons rattrapé David Oyelowo, Rose Byrne et Domhnall Gleeson plat à propos de “Peter Rabbit 2 : La fugue», qui est arrivé dans les salles le 11 juin.

Cette fois-ci, par communiqué de presse, l’adorable voyou est de retour. Bea (Byrne), Thomas (Gleeson) et les lapins ont créé une famille de fortune, mais malgré tous ses efforts, Peter n’arrive pas à ébranler sa réputation espiègle. S’aventurant hors du jardin, Peter se retrouve dans un monde où ses méfaits sont appréciés, mais lorsque sa famille risque tout pour venir le chercher, Peter doit déterminer quel genre de lapin il veut être.

James Corden voix le titulaire Peter et David Oyelowo dépeint le nouveau méchant Nigel Basil-Jones, un éditeur de livres vaguement inspiré par certains des joueurs louches d’Hollywood que David lui-même a rencontrés. En savoir plus sur Nigel de l’homme lui-même via notre interview exclusive ci-dessous. David explique également comment sa fille a influencé sa décision d’assumer le rôle.

Pour les fans de la franchise qui n’ont pas encore vu la suite, Rose et Domhnall parlent du parcours de leurs personnages dans ce nouveau film, et s’ils ont ou non l’intention de se connecter sur les réseaux sociaux pour voir ce que les gens ont à dire sur ce dernier opus. dans la franchise. Regardez ce qu’ils avaient à dire dans le clip ci-dessous.

“Peter Rabbit 2: The Runaway” est maintenant dans les salles.