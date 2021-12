David Perdue sur la candidature du gouverneur de Géorgie: je suis entré pour «arrêter» Stacey Abrams

L’ancien sénateur américain David Perdue, R-Ga., a déclaré qu’il défiait le gouverneur de l’État de Peach Brian Kemp lors de la primaire républicaine de 2022, déclarant à Fox News dans sa première interview depuis l’annonce que le titulaire avait perdu la confiance des Géorgiens et qu’en outre, il doit arrêter l’ancienne représentante de l’État de gauche Stacey Abrams, l’actuelle principale favorite démocrate.

Perdue, qui a été presque immédiatement approuvé par l’ancien président Donald Trump, devient le deuxième républicain de premier plan à s’opposer à Kemp dans la course primaire, après que l’ancien représentant de l’État Vernon Jones – qui a changé de parti pour soutenir l’ex-président – ​​a déclaré une offre plus tôt cet automne.

Perdue a déclaré à « Hannity » qu’Abrams – qui a déclaré une candidature démocrate la semaine dernière – veut faire de la Géorgie un « État défaillant » comme l’a fait le gouverneur Gavin Newsom en Californie.

Il a indiqué qu’il hébergerait le montage de Sean Hannity sur des foules de pillards dans les régions de San Francisco et d’Oakland, affirmant qu’Abrams permettrait à une telle criminalité de s’abattre sur des villes comme Atlanta chez lui.

COLUMBUS, GA – 11 DÉCEMBRE : le sénateur américain David Perdue prend la parole lors d’un événement de campagne Défendre la majorité auquel le vice-président américain Mike Pence a assisté le 17 décembre 2020 à Columbus, en Géorgie. (Photo par Elijah Nouvelage/.) ((Photo par Elijah Nouvelage/.))

« Je ai obtenu dans [the race] pour arrêter Stacey Abrams et sauver notre État », a déclaré Perdue, qui a perdu un second tour plus tôt cette année pour conserver son siège contre l’actuel sénateur T. Jon Ossoff, D-Ga.

« C’est un triste état des choses que notre gouverneur actuel ait perdu la confiance de nombreux républicains. Mais Sean, je suis excité – cela a été une grande journée depuis notre annonce ce matin. »

Il a publiquement remercié Trump pour son soutien et a déclaré qu’il « se tiendrait dans la brèche » pour empêcher la Géorgie de devenir San Francisco.

Perdue est également le cousin de l’ancien secrétaire de Trump Ag, Sonny Perdue, lui-même ancien gouverneur républicain de Géorgie.

Perdue a déclaré à Hannity qu’il existe des preuves vidéo évidentes qu’Abrams a récemment menti lorsqu’elle a affirmé sur MSNBC qu’elle n’avait pas contesté les résultats des élections de 2018 lorsque Kemp l’a battue de justesse.

Abrams a déclaré dans un discours diffusé en novembre 2018 que son adresse n’était « pas une concession » à Kemp, déclarant clairement à un autre moment : « Nous avons gagné. Je ne dis pas qu’ils me l’ont volé, ils l’ont volé aux électeurs de Géorgie . »

Hannity a noté que la presse a fustigé un certain nombre de républicains qui ont affirmé que le président Biden avait privé Trump d’une victoire, mais sont également restés largement silencieux sur les affirmations similaires d’Abrams.

« Regardez, Stacey Abrams de son côté s’est plainte de l’élection. Nous avons vu des irrégularités dans cette élection. Ce que le peuple géorgien veut, c’est l’intégrité des électeurs », a répondu Perdue.

Stacey Abrams a qualifié la décision du gouverneur de Géorgie Brian Kemp de rouvrir l’économie de l’État au milieu de la pandémie de coronavirus de « dangereusement incompétente ».

« Ils veulent savoir que notre démocratie quand ils voteront comptera et ne sera pas volée, soyons très clairs. Stacey Abrams ne s’intéresse pas à la Géorgie. Elle veut devenir présidente des États-Unis car c’est la façon dont le Parti démocrate se présente sa. »

Perdue a ajouté qu’il souhaitait toutefois regarder vers l’avant et non vers l’arrière et, contrairement à Abrams, offrir une vision prometteuse pour l’État de Peach.

« JE [also] veulent combattre Biden à chaque tour sur ces mandats stupides », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne ferait pas comme Kemp et qu’il conclurait un « décret de consentement » de politique électorale avec l’opposition.

L’ancienne star du football universitaire et actuel candidat au Sénat Herschel Walker prend la parole lors d’un rassemblement, alors que l’ancien président américain Donald Trump applaudit, à Perry, Géorgie, États-Unis, le 25 septembre 2021. REUTERS/Dustin Chambers

« Sur mon cadavre, ferons-nous jamais ce que Kemp a fait [and] confier nos élections à Stacey Abrams. Nous ne laisserons plus jamais cela se reproduire. »

Perdue a ajouté qu’un concours Perdue-Abrams offrirait une possibilité plus forte qu’avec Kemp que les électeurs républicains soutiennent les Cowboys de Dallas à la retraite Herschel Walker dans sa candidature contre le sénateur Raphael G. Warnock – qui briguera son premier mandat complet après battant Kelly Loeffler lors du second tour de janvier.

L’hôte Sean Hannity a ajouté qu’en ce qui concerne l’opposition de Biden à la nouvelle loi électorale de la Géorgie, l’État d’origine du président, le Delaware, a des normes d’identification des électeurs strictes qui sont passées inaperçues pour Abrams, qui a vivement critiqué la nouvelle politique de la Géorgie.