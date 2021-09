David Picasso a imposé sa loi à Alfredo Mejía

in

David « Rey » Picasso, Rafael “Divino” Espinoza et Carlos “Mini” López Ils ont imposé des conditions et ont montré un grand niveau, pour sortir les bras levés dans les concours stellaires de la fonction que Zanfer et Max Boxing ont présentés ce samedi, au Deportivo La Inalámbrica à Mérida.

Picasso (18-0-1, 7 ko’s) a développé sa boxe classe, avec de nombreuses ressources et un bon rythme, pour obtenir une victoire par décision unanime claire et bien travaillée sur le féroce Alfredo « Roi Rambo » Mejía (15-4-3, 6 ko), dans un concours de 10 rounds au Super Bantamweight.

Le roi” il a développé une boxe efficace, il a connecté en quantité et en qualité, il a excellé aussi bien en courte qu’en longue distance et s’est imposé des conditions manche après manche, pour remporter une nette victoire à l’unanimité, avec des cartons 100-89 et deux de 99-90.

Dans un autre concours stellaire, la solide perspective de Jalisco Rafael “Divino” Espinoza (17-0-0, 14 ko) est resté invaincu dans l’un des combats les plus courts de ces dernières années, avec Aramís Solís (14-13-0, 9 ko) en seulement 12 secondes.

Et un autre invaincu qui restait était celui de Carlos “Mni” Lopez (16-0-2, 6 ko), qui a imposé ses moyens offensifs et défensifs, le maniement du ring, le temps et la distance, pour battre le Yucatan José Javir Nic Cupul (7-1-0, 2 ko), qui a subi sa première défaite.

GRAND TRIOMPHE DU « BIJOU »

Le combattant à domicile, Miguel “Joyita” Herrera, a remporté la victoire la plus importante de sa carrière, battant par décision unanime Maximino Flores de Baja California, qui est le champion IBO.

Herrera (22-3-5, 8 ko’s) développait une boxe efficace, la précision et la vitesse étaient constantes, devant un « Max » Flores (26-5-2, 18 ko’s) toujours dangereux, surtout sur les courts et contre-attaques.

Le combat était plein d’action, les deux combattants ont eu de très bons moments et le même combat qu’ils ont boxé avec une grande technique, mais à la fin des 8 rounds de ce concours en poids mouche, la “Joyita” a remporté une victoire méritée par décision unanime avec cartes de 78-73, 76-75 et 77-74.