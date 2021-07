David Price dit aussi aux Dodgers qu’ils peuvent compter sur lui !

Quand tout semblait comme des nuages ​​sombres dans le ciel pour Dodgers Los Angeles, beaucoup pensaient qu’appeler Prix ​​David à une place dans la rotation de départ était un geste insensé.

Il y a aussi ceux qui ont interrogé Dave, sur le trottoir d’en face, pour ne pas lui avoir donné plus de lancers dans les matchs.

La pratique a montré que la stratégie était correcte.

Prix ​​David Il vient de faire un départ de luxe, avec 5,2 manches lancées et 4 coups sûrs accordés, dont deux circuits qui ont mené à trois touchés, dont un par un coureur hérité du releveur Phil Bickford qui n’a pas pu contenir.

Solide sortie de #DavidPrice ce soir : 74 lancers en 5,2 manches et il est parti en tête. De bonnes choses d’un gars qui n’a pas lancé en 2020 et qui revient dans un rôle de starter à temps plein après avoir passé la moitié de cette saison dans l’enclos des releveurs. #Dodgers – David Crocker (@davidhcrocker) 24 juillet 2021

La question est de savoir à quel point il est luxueux s’il autorise trois points ?

Bon, c’est simple, deux courses étaient dues à des échecs précis d’un lancement à chaque fois qu’elles dépassaient les limites du terrain. Et le troisième, sa seule participation le mettait en tête avec la seule marche de la nuit.

Peut-être qu’il lui restait une manche dans son plan de match et qu’il aurait dû réussir après cinq passes. Jusqu’à la fin de cette manche, 40 % de ses lancers avaient été annulés ou frappés par des frappeurs ratés, tandis qu’à la fin du match, le pourcentage était tombé à 36.

Une nuit plus tard, les Dodgers ont obtenu l’étirement dont ils avaient besoin, avec David Price en 5⅔ de manche pour la première fois depuis 2 ans demain – Eric Stephen (@ericstephen) 24 juillet 2021

La sixième manche (2 points accordés avec home run et buts sur balles) n’était pas son tour dans son processus de conversion.

David il a fait 74 lancers au marbre, 8 de plus que la dernière fois, et continue de marcher et de livrer. Le plomb atteignait 95 mph et était son arme principale, bien que par expérience, il n’ait jamais mis de côté les emplacements alternatifs. Le bon mélange est la clé du résultat.

Un problème de moins apparemment sur la route d’octobre pour Dodgers des anges. Prix ​​David vous commencez à rentabiliser votre salaire.