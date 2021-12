David Puig, élu joueur de l’année par les journalistes catalans

21/12/2021 à 16:58 CET

Le jeune joueur de Golf Barcelona, David Puig, étudiant actuellement à l’Arizona State University, a été décerné par l’Association Catalane des Journalistes de Joueurs de Golf (ACPJG) en tant que joueur de l’année 2021 après sa grande saison.

Puig, dans sa deuxième année d’université à Arizona State – la même où l’actuel numéro un mondial, Jon Rahm, a été formé – a fait un saut de qualité dans son jeu et a remporté des victoires importantes dans la première division de la NCAA, montrant que vous avez un grand avenir lorsque vous décidez de faire le saut vers le professionnel.

Puig a créé son record de victoire le Southwestern Invitational (Californie) et une semaine plus tard, il a été imposé etn L’Amer Ari Invitational, à Hawaii.

Champion d’Espagne U18

Avant son saut aux États-Unis, en 2018 était le gagnant deje Championnat d’Espagne Oui du Espagne Internationale, tous deux dans la catégorie Moins de 18. Fin 2020, il a eu l’opportunité de concourir dans la prestigieuse Palmer Cup et d’apporter leur grain de sable au triomphe de l’équipe Reste du Monde.

Le jeune joueur, qui se remet d’une blessure au poignet, Il espère commencer 2022 de la même manière que l’année précédente, en remportant des victoires prestigieuses avec son universitéré.

Puig a reçu le prix Terramar Golf des mains du vice-président de la Fédération catalane de golf (FCGolf), Alejandro Andreu, et du président de la ACPJG, Jordi Casoliva.

Une longue liste de lauréats

Puig est ajouté à la liste des lauréats de ce prix à l’époque Il s’agissait de professionnels catalans de la stature de Pablo Larrazábal, Carlos Pigem, Adri Arnaus et Elia Folch.

Un grand nombre de partenaires Ils ont disputé le tournoi final de la saison sur la route de Sitges qui s’est terminé par le repas de Noël et la cérémonie de remise des prix. aux vainqueurs des différentes compétitions disputées tout au long de 2021.